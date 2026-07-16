वैभव सूर्यवंशी का वो साथी, जिसे दादा ने रोज 80 KM सफर करके बनाया क्रिकेटर, भारत को जिता चुका विश्व कप
Ayush Mhatre Birthday Special: भारत के 15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं. आईपीएल में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर सूर्यवंशी ने भारत की नेशनल टीम में अपनी जगह बना ली है. हालांकि उनके साथी खिलाड़ी की काफी कम चर्चा होती है, जिन्होंने सूर्यवंशी की तरह आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया है. हम बात कर रहे हैं भारत को छठी बार अंडर-19 विश्व कप जिताने वाले कप्तान आयुष म्हात्रे की. आयुष म्हात्रे ने भी काफी कम उम्र में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन उनकी सफलता के पीछे संघर्ष की कहानी छिपी हुई है.
कौन हैं आयुष म्हात्रे?
आयुष म्हात्रे मुंबई के युवा बल्लेबाज हैं, जो अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने सिर्फ 5 साल की उम्र में ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था.
17 की उम्र में किया डेब्यू
आयुष म्हात्रे ने सिर्फ 17 साल की उम्र में मुंबई क्रिकेट के लिए फर्स्ट क्लास में डेब्यू किया. 2024/25 रणजी ट्रॉफी सीजन के अपने तीसरे ही मैच में पहला शतक लगाया. इसके बाद उन्होंने साल 2024 के आखिरी दिन विजय हजारे ट्रॉफी में 117 गेंदों पर 181 रन बनाकर लिस्ट-ए क्रिकेट का रिकॉर्ड तोड़ दिया और एक पारी में 150 या उससे अधिक रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए.
दादा ने बनाया क्रिकेटर
आयुष म्हात्रे की सफलता के पीछे उनके दादा का सबसे बड़ा हाथ रहा है. उनके दादा ने अपने जीवन के 10 साल पोते के नाम कर दिए. वह रोजाना आयुष म्हात्रे को लेकर 80 किमी का सफर तय करके एकेडमी जाते थे, जहां पर उनके पोते ने क्रिकेट खेलना सीखा.
IPL में गायकवाड़ का बने रिप्लेसमेंट
आयुष म्हात्रे को असली पहचान आईपीएल के जरिए मिली. IPL 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स ने ऋतुराज गायकवाड़ के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया. उसी सीजन आयुष म्हात्रे को डेब्यू करने का मौका मिला. उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से खूब प्रभावित किया.
भारत को जिताया U19 विश्व कप
घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन को देखते हुए आयुष म्हात्रे को मई 2025 में भारत की अंडर-19 टीम की कप्तान बनाया गया. म्हात्रे की कप्तानी में भारत ने साल 2026 में खेले गए U19 विश्व कप में जीत हासिल की और छठी बार खिताब उठाया.
IPL 2026 में चोटिल
IPL 2026 में आयुष म्हात्रे ने शुरुआती मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया. हालांकि इसी बीच उन्हें राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ में चोट लग गई, जिसके चलते वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए. उन्होंने आईपीएल 2026 में 6 पारियों में 177.87 के स्ट्राइक रेट से 201 रन बनाए, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल रहे.
आयुष म्हात्रे के आंकड़े
आयुष म्हात्रे ने अभी तक 13 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिनमें उनके बल्ले से 660 रन आए हैं. इसमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं. इसके अलावा लिस्ट-ए क्रिकेट में म्हात्रे ने 7 मैचों में 458 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और एक अर्धशतक शामिल हैं. वहीं, टी20 में आयुष म्हात्रे के नाम 19 मैचों में 766 रन दर्ज हैं.
भारतीय टीम के लिए खेलने का सपना
आयुष म्हात्रे का सपना भारतीय टीम की जर्सी पहनना है. वह अपनी से रिकवरी करके जल्द मैदान पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं.