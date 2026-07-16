वैभव सूर्यवंशी का वो साथी, जिसे दादा ने रोज 80 KM सफर करके बनाया क्रिकेटर, भारत को जिता चुका विश्व कप

Ayush Mhatre Birthday Special: भारत के 15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं. आईपीएल में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर सूर्यवंशी ने भारत की नेशनल टीम में अपनी जगह बना ली है. हालांकि उनके साथी खिलाड़ी की काफी कम चर्चा होती है, जिन्होंने सूर्यवंशी की तरह आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया है. हम बात कर रहे हैं भारत को छठी बार अंडर-19 विश्व कप जिताने वाले कप्तान आयुष म्हात्रे की. आयुष म्हात्रे ने भी काफी कम उम्र में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन उनकी सफलता के पीछे संघर्ष की कहानी छिपी हुई है.