Diet rules: किस मौसम में क्या खाना सही? जानें आयुर्वेद का 12 महीनों वाला डाइट नियम

Diet rules: आयुर्वेद के अनुसार मौसम के हिसाब से भोजन करने से पाचन तंत्र मजबूत रहता है और शरीर में रोगों की संभावना कम होती है. वसंत में हल्का और कफ कम करने वाला भोजन, गर्मी में ठंडक देने वाले फल-पेय, बारिश में सुपाच्य आहार और सर्दियों में पौष्टिक तथा ऊर्जा देने वाला भोजन लेने की सलाह दी जाती है.