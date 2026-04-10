Ayesha Takia birthday: सलमान की ये हीरोइन कहां गायब? प्लास्टिक सर्जरी के बाद बदला चेहरा, अब जी रही हैं ऐसी की जिंदगी

Ayesha Takia birthday: बॉलीवुड की चमक-दमक भरी दुनिया में जहां कई सितारे सालों तक टिके रहते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो कम समय में ही अपनी गहरी छाप छोड़ जाते हैं. आयशा टाकिया उन्हीं अभिनेत्रियों में से एक हैं. अपनी खूबसूरती, मासूमियत और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस से उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया था. लेकिन जब उनका करियर ऊंचाई पर था, उसी समय उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया.