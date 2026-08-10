‘आवारापन 2’ से लेकर ‘बंटवारा 1947’ तक, 14 अगस्त पर ये फिल्में थिएटर्स में होंगी रिलीज, देखें लिस्ट

आवारापन 2 और बंटवारा 1947 का होगा क्लैश

इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' और सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' दोनों 14 अगस्त को रिलीज होगी. यानी ये दोनों के फैंस में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी फिल्म अपना जलवा बिखरने में कामयाब हो पाती है.