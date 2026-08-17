ऑन स्क्रीन रोमेंटिक सीन के बाद ऐसा क्या हुआ कि 20 साल तक, एक-दूसरे से कटे-कटे रहे इमरान हाशमी और उनकी हीरोइन? आज भी नहीं भूला जा सकता वो विवाद!
बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी की आवारन-2 चर्चा में बनी हुई है. मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. फैन्स को इमरान हाशमी का कमबैक काफी पसंद आ रहा है. इन्हीं रुझानों के बीच एक बार फिर एक्टर की पुरानी कॉन्ट्रोवर्सी चर्चा में आ गई है. साल 2004 में आई सुपरहिट फिल्म ‘मर्डर’ ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था और इसके साथ ही रातों-रात इमरान हाशमी और मल्लिका शेरावत को इंडस्ट्री में एक नई पहचान मिली थी. इस फिल्म में दोनों के बीच दिए गए कई रोमेंटिक और बोल्ड सीन्स ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं, जिसके बाद इमरान को ‘सीरियल किसर’ का टैग भी मिल गया था. हालांकि, फिल्म की सफलता के बाद दोनों कलाकारों के बीच शुरू हुआ ईगो और कमेंट्स का दौर धीरे-धीरे एक लंबी खटास में बदल गया. करण जौहर के मशहूर चैट शो ‘कॉफी विद करण’ में इमरान द्वारा मल्लिका को लेकर दिए गए विवादित बयानों ने आग में घी का काम किया, जिसके जवाब में मल्लिका ने भी तीखे ताने कसे और दोनों के बीच लगभग दो दशकों तक बातचीत पूरी तरह बंद रही.
फिल्म 'मर्डर' से मिली शोहरत और पहचान
अनुराग बसु के निर्देशन में बनी फिल्म 'मर्डर' ने इमरान हाशमी और मल्लिका शेरावत दोनों के करियर को नई उड़ान दी. इस फिल्म से पहले दोनों ने कुछ खास काम नहीं किया था, लेकिन 'मर्डर' के बाद इमरान को 'सीरियल किसर' का टैग मिला और मल्लिका एक बोल्ड और बेबाक एक्ट्रेस के रूप में उभरीं. फिल्म के कुछ सीन्स उस दौर के हिसाब से काफी चर्चा में रहे थे.
करण जौहर के शो में दिए गए विवादित बयान
साल 2011 में जब इमरान हाशमी करण जौहर के चैट शो 'कॉफ़ी विद करण' में पहुंचे, तो उन्होंने अपनी को-स्टार मल्लिका शेरावत को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे विवाद खड़ा हो गया. इमरान ने खुलेआम कह दिया कि 'मल्लिका बहुत बुरी किसर हैं.' इतना ही नहीं, उन्होंने मल्लिका पर तंज कसते हुए यह तक कह दिया कि उनके बेडरूम में 'हाउ टू सक्सेड इन हॉलीवुड फॉर फूल्स' नाम की किताब होनी चाहिए.
मल्लिका शेरावत का तीखा पलटवार
इमरान हाशमी के इन तीखे बयानों से मल्लिका शेरावत काफी खफा हुईं और बेबाकी से जवाब दिया. साल 2010 में आई अपनी फिल्म 'हिस्स' के एक सीन का जिक्र करते हुए मल्लिका ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म में जिस सांप को उन्होंने किस किया था, वह भी इमरान से बेहतर किस करना जानता है. दोनों की इस जुबानी जंग ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थीं.
गलतफहमियों का दौर और बचकानी हरकतें
कुछ साल बाद दोनों ने माना कि उस वक्त वे यंग थे और नासमझी में ऐसी बातें कह गए थे. इमरान ने कहा कि उस समय दोनों के बीच गलतफहमियां थीं और वे बहुत 'बेवकूफ' थे. वहीं, मल्लिका ने भी इस पूरे विवाद को 'बायकॉक' यानी बचकाना बताया और कहा कि शूटिंग के दौरान वह इमरान के साथ खुद को हमेशा सुरक्षित महसूस करती थीं.
20 साल बाद अनबन खत्म और नई शुरुआत
आखिरकार 20 साल पुराना यह मनमुटाव अप्रैल 2024 में बॉलीवुड प्रोड्यूसर आनंद पंडित की बेटी की शादी में खत्म हो गया. इस शादी में दोनों सितारों की मुलाकात हुई और उन्होंने पुरानी कड़वाहट भूलाकर एक-दूसरे को गले लगा लिया. इसके बाद से दोनों ने साथ काम करने की इच्छा भी जताई है, हालांकि अभी तक किसी नए प्रोजेक्ट का ऐलान नहीं हुआ है.
दोनों कलाकारों का आज का फिल्मी सफर
आज के समय में मल्लिका शेरावत फिल्मों में काफी कम नजर आती हैं, लेकिन करण जौहर के द ट्रेटर्स-2 में मल्लिका अपना जलवा बिखेरती नजर आ रही हैं. उन्हें साल 2024 में वह 'विक्की विद्या का वो वाला वीडियो' में सपोर्टिंग रोल में दिखा गया था. दूसरी ओर, इमरान हाशमी आज भी बॉलीवुड में पूरी तरह एक्टिव है और उनकी फिल्म 'आवारापन 2' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. मीडिया रिपोर्टों की मानें तो इमरान एक हॉरर फिल्म पर भी काम कर रहे हैं.