ऑन स्क्रीन रोमेंटिक सीन के बाद ऐसा क्या हुआ कि 20 साल तक, एक-दूसरे से कटे-कटे रहे इमरान हाशमी और उनकी हीरोइन? आज भी नहीं भूला जा सकता वो विवाद!

बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी की आवारन-2 चर्चा में बनी हुई है. मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. फैन्स को इमरान हाशमी का कमबैक काफी पसंद आ रहा है. इन्हीं रुझानों के बीच एक बार फिर एक्टर की पुरानी कॉन्ट्रोवर्सी चर्चा में आ गई है. साल 2004 में आई सुपरहिट फिल्म ‘मर्डर’ ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था और इसके साथ ही रातों-रात इमरान हाशमी और मल्लिका शेरावत को इंडस्ट्री में एक नई पहचान मिली थी. इस फिल्म में दोनों के बीच दिए गए कई रोमेंटिक और बोल्ड सीन्स ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं, जिसके बाद इमरान को ‘सीरियल किसर’ का टैग भी मिल गया था. हालांकि, फिल्म की सफलता के बाद दोनों कलाकारों के बीच शुरू हुआ ईगो और कमेंट्स का दौर धीरे-धीरे एक लंबी खटास में बदल गया. करण जौहर के मशहूर चैट शो ‘कॉफी विद करण’ में इमरान द्वारा मल्लिका को लेकर दिए गए विवादित बयानों ने आग में घी का काम किया, जिसके जवाब में मल्लिका ने भी तीखे ताने कसे और दोनों के बीच लगभग दो दशकों तक बातचीत पूरी तरह बंद रही.