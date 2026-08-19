सिर्फ ‘आवारापन 3’ ही नहीं, इन फिल्मों के भी तीसरे पार्ट का है बेसब्री से इंतजार, एक में तो लगेगा ट्रियो एक्टर्स का तड़का
Movies Whose Third Part Awaited: इन दिनों इमरान हाशमी की फिल्म ‘आवारापन 2’ सिनेमाघरों में छाई हुई है. हाल ही में अभिनेता ने इस फिल्म के तीसरे पार्ट यानी ‘आवारापन 3’ को लेकर हिंट दिया. आइए जानते हैं किन फिल्मों के तीसरे भाग का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. जानिए उनके नाम.
आशिकी 3
'आशिकी' और 'आशिकी 2' के बाद अब सिनेमा घरों में लोग 'आशिकी 3' का बेसब्री से इंताजर कर रहे हैं. ये दोनों फिल्में इतनी हिट थी कि लोग इसे फिर से देखना चाहते हैं. कहा जा रहा था कि कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की जो फिल्म बन रही है वो आशिकी 3 है, लेकिन मेकर्स ने कहा कि वो कोई और फिल्म है. यानी कि दर्शकों को अब भी इसका इंतजार है.
आवारापन 3
इमरान हाशमी साल 2007 में रिलीज हुई 'आवारापन' के 19 साल बाद 2026 में आवारपन 2 से वापस आए. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. बीते दिनों एक्टर सीधे थिएटर में पहुंच गए थे और दर्शकों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि आवारापन 3 भी आ सकती है. तभी से इसे लेकर लोग उत्साहित हैं.
डॉन 3
डॉन के पहले पार्ट में अमिताभ बच्चन नजर आए थे. उसके बाद डॉन 2 में शाह रुख खान और अब इसके तीसरे पार्ट यनी डॉन 3 को लेकर चर्चा है. कहा जा रहा है कि इसमें रणवीर सिंह नजर आएंगे. हालांकि, इसकी कोई पुष्टि नहीं है.
दृश्यम 3
अजय देवगन की फिल्म दृश्यम के अब तक दो पार्ट रिलीज हो चुके हैं. अब इसके तीसरे पार्ट का लोगों को इंतजार है. यह फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. आपको बता दें कि इस फिल्म का मूल पार्ट मलयालम में मई महीने में रिलीज हो गया.
केजीएफ 3
साउथ इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ 3 के लोग लम्बे वॉक से वेट कर रहे हैं. इस फिल्म का दोनों पार्ट धमाकेदार रहा है. इसी वजह से इसके तीसरे पार्ट को लेकर क्रेज बना हुआ है. वो भी सुपरस्टार यश के कारण.
हेरा फेरी 3
अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी की जबरदस्त कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी 3 का फैंस दिल से इंतजार कर रहे हैं. इस फ्रेंचाइजी ने हमेशा लोगों को भरपूर कॉमेडी का अनुभव कराया है.