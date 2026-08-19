सिर्फ ‘आवारापन 3’ ही नहीं, इन फिल्मों के भी तीसरे पार्ट का है बेसब्री से इंतजार, एक में तो लगेगा ट्रियो एक्टर्स का तड़का

आशिकी 3

'आशिकी' और 'आशिकी 2' के बाद अब सिनेमा घरों में लोग 'आशिकी 3' का बेसब्री से इंताजर कर रहे हैं. ये दोनों फिल्में इतनी हिट थी कि लोग इसे फिर से देखना चाहते हैं. कहा जा रहा था कि कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की जो फिल्म बन रही है वो आशिकी 3 है, लेकिन मेकर्स ने कहा कि वो कोई और फिल्म है. यानी कि दर्शकों को अब भी इसका इंतजार है.