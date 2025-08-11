क्या डिनर में आप भी खाते हैं ये चीजे? तो उड़ सकती हैं आपकी भी रातों की नींद

हमारे शरीर को अच्छी तरीके से काम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में नींद लेना काफी जरूरी होता है, लेकिन बिजी लाइफस्टाइल के कारण अक्सर लोग अच्छे से नींद नहीं ले पाते हैं। केवल बिजी लाइफस्टाइल ही इसका एक कारण नहीं होता हैं जाने- अनजाने में हम डिनर में कुछ ऐसी चीज खा लेते हैं जो हमारी रातों की नींद उड़ा देती है।