क्या डिनर में आप भी खाते हैं ये चीजे? तो उड़ सकती हैं आपकी भी रातों की नींद

क्या डिनर में आप भी खाते हैं ये चीजे? तो उड़ सकती हैं आपकी भी रातों की नींद
हमारे शरीर को अच्छी तरीके से काम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में नींद लेना काफी जरूरी होता है, लेकिन बिजी लाइफस्टाइल के कारण अक्सर लोग अच्छे से नींद नहीं ले पाते हैं। केवल बिजी लाइफस्टाइल ही इसका एक कारण नहीं होता हैं जाने- अनजाने में हम डिनर में कुछ ऐसी चीज खा लेते हैं जो हमारी रातों की नींद उड़ा देती है।
डार्क चॉकलेट (Dark chocolate)
डार्क चॉकलेट में कैफीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है यह हमारे दिमाग को एक्टिव कर देती हैं जिसके कारण हमें रात में नींद आने में परेशानी होती है।
स्पाइसी फूड (spicy food)
ज्यादा तेल-मसाले वाला खाना हमारे पाचन में परेशानी बनता है, इससे हम एसिडिटी जैसी परेशानी हो सकती है और यह हमारी रातों की नींद भी उड़ा सकता है।
लाल मांस (Red Meat)
रेड मीट में प्रोटीन और फैट काफी अच्छी मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिनको पचने में काफी ज्यादा टाइम लगता और हमें नींद आने में भी मुश्किल होती है। हमें रात के समय चिकन या मछली जैसे हल्के प्रोटीन वाले चीजे खानी चाहिए।
एनर्जी ड्रिंक्स (Energy Drink)
एनर्जी ड्रिंक्स हमारे दिमाग को काफी जल्दी एक्टिव कर देती है इसलिए रात में सोने से कुछ घंटे पहले तक हमें एनर्जी ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए। अगर हम रात में एनर्जी ड्रिंक लेकर सोते हैं तो अगली सुबह हमें नींद न पूरी होने की वजह से काफी ज्यादा थकावट होती है महसूस होती है।
पिज्जा और बर्गर (Pizza and Burger)
पिज्जा और बर्गर जैसे फ़ास्ट फूड रात के समय खाने से हमें बचाना चाहिए क्योंकि जो इनके मसाले और चीज इस्तेमाल होती हैं वो रात में पेट पर बोझ बनकर रहती हैं। यह हमारी नींद में काफी ज्यादा परेशानी डालते हैं।
अल्कोहल (Alcohol)
लोग सोचते हैं कि अल्कोहल से जल्दी नींद आती है, लेकिन यह नींद में बाधा डालता हैं। सोने के बाद बार-बार नींद टूटना और सुबह थकान महसूस होनाआम है। रात में इसका सेवन करने से बचना ही बेहतर है।
