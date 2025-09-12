डिनर में क्या-क्या खाने से करना चाहिए परहेज, सुबह गैस की समस्या नहीं होगी

रात का खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता , बल्कि आपकी सुबह की सेहत पर भी असर डालता है. अगर आप भी कुछ गलत चीजे खा ली जांए, तो अगली सुबह गैस, अपच और भारीपन जैसी परेशानियां हो सकती हैं . इसलिए जरूरी है कि रात के खाने में कुछ चीजों से बनाई जाए। आइए जानते हैं वो कौन-कौन से फूड्स हैं, जिनसे डिनर में परहेज करना चाहिए।