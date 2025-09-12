  • Home>
डिनर में क्या-क्या खाने से करना चाहिए परहेज, सुबह गैस की समस्या नहीं होगी

रात का खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता , बल्कि आपकी सुबह की सेहत पर भी असर डालता है. अगर आप भी कुछ गलत चीजे खा ली जांए, तो अगली सुबह गैस, अपच और भारीपन जैसी परेशानियां हो सकती हैं . इसलिए जरूरी है कि रात के खाने में कुछ चीजों से बनाई जाए। आइए जानते हैं वो कौन-कौन से फूड्स हैं, जिनसे डिनर में परहेज करना चाहिए।

By: Komal Kumari Last Updated: September 12, 2025 12:51:29 IST
डिनर में क्या-क्या खाने से करना चाहिए परहेज, सुबह गैस की समस्या नहीं होगी - Photo Gallery
1/9

तीखा खाना

ज्यादा तीखा खाना या फिर मसालेदार खाने से हमारे पेट में जलन और गैस जैसी सम्सया बढ़ सकती है, इसकी वजह से आपके रातों की नींद खराब हो सकती हैं और सुबह पेट भारी लगता है।

डिनर में क्या-क्या खाने से करना चाहिए परहेज, सुबह गैस की समस्या नहीं होगी - Photo Gallery
2/9

कच्चा प्याज और लहसुन

कच्चा प्याज और लहसुन को भी आप रात को नहीं खा सकते है क्योंकी उससे अपच और बदहजमी जैसी समस्या हो सकती है. खासकर खाली पेट या सलाद में लेने से भी भारी पड़ सकते हैं।

डिनर में क्या-क्या खाने से करना चाहिए परहेज, सुबह गैस की समस्या नहीं होगी - Photo Gallery
3/9

राजमा, छोले

हम सबको पता है की राजमा और छोले में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर होता है लेकिन इसका रात को सेवन करने से गैस और ब्लोटिंग हो सकती है साथ ही पाचन को भी धीमा कर देता है जिससे आपके पेट में काफी ज्यादा दर्द हो सकता है।

डिनर में क्या-क्या खाने से करना चाहिए परहेज, सुबह गैस की समस्या नहीं होगी - Photo Gallery
4/9

कार्बोनेटेड ड्रिंक्स

कोल्ड ड्रिंक्स सोडा जैसे पेय जेसी चीजे पेट में गैस भर देते हैं, जिससे आपका पेट फूला हुआ महसूस होता है और नींद में खलल पड़ता है क्योंकी कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर की मात्रा ज्यादा होती है जो आपके पेट में समस्या बढ़ा सकता है।

डिनर में क्या-क्या खाने से करना चाहिए परहेज, सुबह गैस की समस्या नहीं होगी - Photo Gallery
5/9

चॉकलेट

रात में चॉकलेट खाने से बचना चाहिए क्योंकी इसमे इसमें कैफीन और फैट होता है, जो ऐसिड रिफ्लक्स और गैस बढ़ाता है और नींद को भी खराब करता है।

डिनर में क्या-क्या खाने से करना चाहिए परहेज, सुबह गैस की समस्या नहीं होगी - Photo Gallery
6/9

मैदे से बनी चीजे

मैदे से बनी चीजे जैसे नान, पिज्जा बेस या पास्ता देर से पचती हैं और इनसे गैस, कब्ज जैसी समस्यांए बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आपको सुबह में थकान और आलस आ सकता है जिससे आपके काम बाधा बन सकता है।

डिनर में क्या-क्या खाने से करना चाहिए परहेज, सुबह गैस की समस्या नहीं होगी - Photo Gallery
7/9

चावल

रात को बहुत अधिक मात्रा में चावल खाने से हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बढ़ सकती है और उसकी वजह से सुबह थकान महसूस होता है।

डिनर में क्या-क्या खाने से करना चाहिए परहेज, सुबह गैस की समस्या नहीं होगी - Photo Gallery
8/9

डेयरी प्रोडक्ट्स

कुछ लोगों को दूध या भारी डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे पनीर या क्रीम से गैस या अपच की समस्या होती है, खासकर रात में . यदी आपको दूध पीने की आदत है तो आप हल्का गर्म या कम मात्रा में दूध पी सकते है

Disclaimer - Photo Gallery
9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

