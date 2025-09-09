रात की प्लेट में छुपा है आपका पेट का दर्द ,जानिए कौन से फूड्स हैं जिम्मेदार

अक्सर हम लोग रात को खाना खाने के बाद आराम करते समय अगर आपके सीने में जलन, खट्टी डकार या गले में जलन महसूस होती है,तो मुमकिन है कि आप एसिड रिफ्लक्स से परेशान हों , यह समस्या अक्सर गलत खानपान, खासकर रात के समय कुछ खास चीजें खाने से और भी बढ़ सकती है। तो आइए जानते हैं उन चीजें अगर आपने रात में खाईं, तो आपकी नींद उड़ा सकती हैं।