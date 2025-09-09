  • Home>
  • Gallery»
  • रात की प्लेट में छुपा है आपका पेट का दर्द ,जानिए कौन से फूड्स हैं जिम्मेदार

रात की प्लेट में छुपा है आपका पेट का दर्द ,जानिए कौन से फूड्स हैं जिम्मेदार

अक्सर हम लोग रात को खाना खाने के बाद आराम करते समय अगर आपके सीने में जलन, खट्टी डकार या गले में जलन महसूस होती है,तो मुमकिन है कि आप एसिड रिफ्लक्स से परेशान हों , यह समस्या अक्सर गलत खानपान, खासकर रात के समय कुछ खास चीजें खाने से और भी बढ़ सकती है। तो आइए जानते हैं उन चीजें अगर आपने रात में खाईं, तो आपकी नींद उड़ा सकती हैं।

By: Komal Kumari Last Updated: September 9, 2025 11:21:52 IST
Follow us on
Google News
high spice food - Photo Gallery
1/8

ज्यादा मसाले वाला खाना

रात में तीखा या ज्यादा मसालेदार खाना पेट में एसिड को बढ़ाता है,जिससे सीने में जलन और खट्टी डकारें आती हैं।

Citrus Fruits - Photo Gallery
2/8

खट्टे फल

खट्टे फल जैसे संतरा,नींबू,मौसमी और इनका जूस ये सभी एसिडिक होते हैं जो रात में एसिडिटी को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं।

tomato based products - Photo Gallery
3/8

टमाटर से बनी चीजें

अगर आप टमाटर से बनी चीजे जैसे ग्रेवी,चटनी या केचअप खाने से आपके पेट में रिफ्लक्स को ट्रिगर करता है।

Fried or oily foods - Photo Gallery
4/8

तली - भुनी या फिर ज्यादा ऑयली चीजें

पकौडे़ , समोसे,फ्रेंच फ्राइज या भारी तेल वाला खाना खाने से, ये पचने में समय लेते है और पेट पर प्रेशर डालते है जिससे एसिड ऊपर आ सकता है।

Chocolate - Photo Gallery
5/8

चॉकलेट

चॉकलेट में कैफीन ,फैट और थिरोब्रोमाइन होता है , जो हमारे खाने की नली को ढीला कर देता है और एसिड ऊपर चढ़ने लगता है।

carbonated drinks - Photo Gallery
6/8

कार्बोनेटेड ड्रिंक्स

सॉफ्ट ड्रिंक्स में एसिड मौजूद होता है , जो हमारे पेट मे प्रेशर बढ़ाती है जिससे एसिड बाहर की तरफ धकेला जाता है और उसकी वजह से हमारे पेट की समस्या बढ़ करती है।

Dairy and cheeses - Photo Gallery
7/8

डेयरी और चीज

रात को सोते समय ज्यादा मलाईदार दूध,पनीर या चीज खाने से पाचन धीमा हो जाता है और एसिड बनता है जिसकी वजह से आपको सोने में दिक्कत हो सकती है।

Disclaimer - Photo Gallery
8/8

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

रात की प्लेट में छुपा है आपका पेट का दर्द ,जानिए कौन से फूड्स हैं जिम्मेदार - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

रात की प्लेट में छुपा है आपका पेट का दर्द ,जानिए कौन से फूड्स हैं जिम्मेदार - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रात की प्लेट में छुपा है आपका पेट का दर्द ,जानिए कौन से फूड्स हैं जिम्मेदार - Photo Gallery
रात की प्लेट में छुपा है आपका पेट का दर्द ,जानिए कौन से फूड्स हैं जिम्मेदार - Photo Gallery
रात की प्लेट में छुपा है आपका पेट का दर्द ,जानिए कौन से फूड्स हैं जिम्मेदार - Photo Gallery
रात की प्लेट में छुपा है आपका पेट का दर्द ,जानिए कौन से फूड्स हैं जिम्मेदार - Photo Gallery