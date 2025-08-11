क्या आप भी हैं इन बिमारियों के मरीज? तो भुट्टा खाना बन सकता हैं आपके लिए जहर

बारिश के मौसम में अक्सर लोग भुट्टा खाना पसंद करते हैं। बरसात के दिनों में सड़कों के किनारे उबले, मिर्च-मसाले और नमक, नींबू वाला भुट्टा सभी की पहली पसंद होता हैं। कॉर्न में भरपूर मात्रा में फाइबर, विटामिन होते हैं। जो हमें काफी हद तक फायदे पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ लोगो के लिए यह काफी नुकसानदायक होता हैं।