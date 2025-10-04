ऑफिस से थककर आने के बाद नहीं बचती ताकत? यह हरा फल भर देगा फुर्ती…बेडरूम में पार्टनर भी रहेगी हैप्पी - Photo Gallery
  • ऑफिस से थककर आने के बाद नहीं बचती ताकत? यह हरा फल भर देगा फुर्ती…बेडरूम में पार्टनर भी रहेगी हैप्पी

ऑफिस से थककर आने के बाद नहीं बचती ताकत? यह हरा फल भर देगा फुर्ती…बेडरूम में पार्टनर भी रहेगी हैप्पी

Tips to increase libido and stamina: पूरे दिन ऑफिस में काम और स्ट्रेस की वजह से सिर्फ शारीरिक के साथ-साथ मानसिक थकान भी हो जाती है. जिसका सीधा असर सेक्स हेल्थ पर भी आता है और पुरुषों में डिजायर (लिबिडो) और सेक्स पावर कम होने लगती है. समय के साथ यह समस्या बढ़ती जाती है और रिश्तों के लिए मुसीबत बन जाती है. ऐसे में हरा फल यानी एवोकाडो आपकी मदद कर सकता है. 

By: Prachi Tandon | Last Updated: October 4, 2025 10:08:12 PM IST

1/9

सेक्स पावर और लिबिडो बढ़ सकती है नेचुरली

सेक्स पावर और डिजायर में कमी आने की वजह से कई लोग स्ट्रेस में आ जाते है. इतना ही नहीं, तरह-तरह की दवाईयां भी खानी शुरू कर देते हैं. लेकिन, दवाईयों से पहले नेचुरल तरीके भी अपनाए जा सकते हैं.

2/9

एवोकाडो कर सकता है मदद

दरअसल, इसे नेचर का बटर फ्रूट कहा गया है. क्योंकि, इसमें हेल्दी फैट, विटामिन ई, बी 6 और पोटैशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यह सभी मिलकर सेक्सुअल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजेन का शरीर में बैलेंस बनाते हैं.

3/9

बढ़ा सकता है सेक्स डिजायर

एवोकाडो में मौजूद बी6 शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करने में मदद करता है. जिसका नतीजा होता है कि थकान कम महसूस होती है और शरीर रिलैक्स करता है. ऐसे में सेक्स डिजायर अपने आप बढ़ सकती है.

4/9

सेक्स स्टेमिना में सुधार

अच्छी सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए अच्छा ब्लड फ्लो होना जरूरी है. इसके लिए एवोकाडो डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसमें मौजूद पोटैशियम और मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं और वेन्स को क्लीन रखते हैं. इससे प्राइवेट पार्ट तक ब्लड फ्लो अच्छी तरह होता है और नतीजा स्टेमिना के साथ स्ट्रेंथ में सुधार आता है.

5/9

शरीर में बढ़ाता है हैप्पी केमिकल्स

एवोकाडो खाने से सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक स्थिति भी सुधरती है. इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है जो दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे हैप्पी केमिकल्स बनाने में मदद करता है.

6/9

कैसे खाएं एवोकाडो?

एवोकाडो को डाइट में शामिल करने के लिए कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है. इसे आप सलाद, सैंडविच या दही के साथ खा सकते हैं.

7/9

कब खाएं एवोकाडो?

एवोकाडो को डेली डाइट में शामिल किया जा सकता है, इसे आधा आप सुबह नाश्ते में खा सकते हैं और आधा रात में सलाद की तरह खा सकते हैं.

8/9

ज्यादा न खाएं एवोकाडो

एक दिन में एक ही एवोकाडो खाएं. इसे ज्यादा खाने से शरीर में फैट्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है.

9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

