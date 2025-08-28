Avneet Kaur की खूबसूरती ने ‘Love in Vietnam’ प्रमोशन में मचाया तहलका

बॉलीवुड की यंग और हॉट एक्ट्रेस अवनीत कौर अभी अपनी आगामी फिल्म “Love in Vietnam” के प्रमोशनल इवेंट में बिजी हैं। इसी दौरान उनके कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने ब्लू रंग की प्यारी सी शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई है और वह काफी खूबसूरत अंदाज में अपने फैंस से मिल रही हैं।