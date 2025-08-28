  • Home>
  • Avneet Kaur की खूबसूरती ने ‘Love in Vietnam’ प्रमोशन में मचाया तहलका

Avneet Kaur की खूबसूरती ने ‘Love in Vietnam’ प्रमोशन में मचाया तहलका

बॉलीवुड की  यंग  और हॉट एक्ट्रेस अवनीत कौर अभी अपनी आगामी फिल्म “Love in Vietnam” के प्रमोशनल इवेंट में बिजी हैं। इसी दौरान उनके कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने ब्लू रंग की प्यारी सी शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई है और वह काफी खूबसूरत अंदाज में अपने फैंस से मिल रही हैं।

By: Komal Kumari Last Updated: August 28, 2025 12:14:00 IST
Avneet Kaur showed off her beauty in a blue dress - Photo Gallery
1/7

अवनीत कौर ने ब्लू ड्रेस में दिखाया अपने हुस्न का जलवा

इस फोटो में अवनीत कौर अपने प्रमोशन के दौरान प्यारी सी स्माइल के साथ कैमरे के सामने पोज दे रही हैं।

Avneet Kaur drank coconut water with Santanu - Photo Gallery
2/7

शांतनु माहेश्वरी के साथ अवनीत कौर ने पिया नारियल पानी

इस तस्वीर में अवनीत कौर और शांतनु माहेश्वरी साथ में नारियल पानी पी रहे हैं और प्यारे अंदाज में दोनों स्ट्रॉ पकड़कर फोटोज क्लिक करवा रहे हैं।

Avneet Kaur's killer smile - Photo Gallery
3/7

अवनीत कौर की कातिलाना स्माइल पर हुए फिदा

इस फोटो में अवनीत कौर प्यारी स्माइल दे रही हैं, जिसमें उनके लहराते बाल और उनका ईयरिंग उनके लुक को और भी आकर्षक बना रहे हैं।

Avneet Kaur clicked a cute photo with Shantanu Maheshwari - Photo Gallery
4/7

अवनीत कौर ने शांतनु माहेश्वरी के साथ करवाई प्यारी सी फोटो क्लिक

इस तस्वीर में अवनीत और शांतनु माहेश्वरीसाथ में कैमरे के सामने फोटोज क्लिक करवा रहे हैं और उनकी सारी फोटो इंस्टाग्राम पर आग की तरह वायरल हो रही हैं।

Avneet Kaur gave a shy pose - Photo Gallery
5/7

अवनीत कौर ने दिया शर्माते हुए पोज

इस फोटो में अवनीत कौर हर किसी का दिल जीत रही हैं। इसमें उन्होंने कैमरे की दूसरी तरफ देखते हुए पोज दिया है और उनके चेहरे का ग्लो उनके फैंस की नजरें अवनीत कौर से हट नहीं पाने दे रहा है।

Posing while having fun with Avneet Kaur and Shantanu - Photo Gallery
6/7

अवनीत कौर और शांतनु के साथ मस्ती करते हुए पोज दे रहे हैं

इस फोटो में दोनों एक-दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं, जिसमें शांतनु और अवनीत की फोटोज ले रहे हैं। दोनों इस प्रमोशन के दौरान बहुत मज़े करते हुए दिखे।

7/7
