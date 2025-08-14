Avneet Kaur की जिम आउटफिट ने सोशल मीडिया पर लगाई आग, sexy बॉडी देख लोग हुए घायल

अवनीत कौर, जो अपनी हॉटनेस और बोल्ड लुक के लिए जानी जाती हैं, आज कल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। हम आपको ये भी बता दें कि सालों पहले एक्ट्रेस काफी क्यूट और प्यारी दिखती थीं, लेकिन अब उनकी हॉटनेस के साथ-साथ क्यूटनेस भी और ज्यादा बढ़ गई है। एक्ट्रेस का यह लुक देखकर हर कोई हैरान हो गया है। हर बार उनकी जिम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल होती हैं, जिनमें अवनीत कौर हर बार जिम के कुछ ऐसे आउटफिट्स पहनती हैं, जो उनकी हॉटनेस को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं और लुक्स को निखारा जा सकता है।