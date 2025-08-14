Avneet Kaur की जिम आउटफिट ने सोशल मीडिया पर लगाई आग, sexy बॉडी देख लोग हुए घायल
अवनीत कौर, जो अपनी हॉटनेस और बोल्ड लुक के लिए जानी जाती हैं, आज कल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। हम आपको ये भी बता दें कि सालों पहले एक्ट्रेस काफी क्यूट और प्यारी दिखती थीं, लेकिन अब उनकी हॉटनेस के साथ-साथ क्यूटनेस भी और ज्यादा बढ़ गई है। एक्ट्रेस का यह लुक देखकर हर कोई हैरान हो गया है। हर बार उनकी जिम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल होती हैं, जिनमें अवनीत कौर हर बार जिम के कुछ ऐसे आउटफिट्स पहनती हैं, जो उनकी हॉटनेस को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं और लुक्स को निखारा जा सकता है।
अवनीत कौर रेड जिम आउटफिट में लगी सुपर सेक्सी
इस फोटो में अवनीत कौर जिम में अपनी हॉटनेस दिखाती हुई नजर आ रही हैं, ले रही है जिसमें उन्होंने रेड शॉर्ट्स के साथ स्पोर्ट्स ब्रा पहन रखी है। जिसमें उन्होंने अपने शॉर्ट्स को हाथ से नीचे करके मिरर सेल्फी ले रही हैं। जिसे देखकर उनके फैन्स की नजरें अवनीत कौर से हट नहीं पा रही हैं।
अवनीत कौर की डंबल उठाते हुए दिया सेक्सी पोज
अवनीत कौर ने इस फोटो में शीयर एक्वा ड्रेस पहन रखी है और साथ ही डंबल उठाए हुए नजर आ रही हैं। उनका फिगर इस लुक में काफी सेक्सी लग रहा है, और ये फोटो देखकर उनके फैंस की नजरें उन पर से हट ही नहीं रही हैं।
अवनीत कौर ने ब्लैक जिम आउटफिट में दिया सेक्सी पोज
इस फोटो में अवनीत कौर ब्लैक जिम आउटफिट में वर्कआउट पोज देती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें उनका फिट और स्टाइलिश अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है।
अवनीत कौर ने सफेद क्रॉप टॉप और लेगिंग्स में पोस्ट की सेक्सी पोज
अवनीत कौर ने इस फोटो में सेक्सी पोज देते हुए नजर आ रही हैं, जिसमें उन्होंने व्हाइट क्रॉप टॉप और लेगिंग्स पहन रखी हैं। ये फोटो देखकर उनके फैंस की नजरें उन पर से हट ही नहीं रही हैं।
अवनीत कौर का पुश अप्स हॉट पोज
इस फोटो में अवनीत कौर पुश अप्स मारते हुए नजर आ रही है और उनकी ये फोटो आग की तरह सोशल मिडीया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं, उनके फैंस की नजरें उन पर से हट ही नहीं रही हैं।
अवनीत कौर ने स्ट्रेचिंग करते हुए किया सेक्सी पोज
इस फोटो में अवनीत कौर स्ट्रेचिंग करते हुए नजर आ रही हैं, जिसे देखकर उनके फैंस उनके फिटनेस के और भी ज्यादा दीवाने हो गए हैं।
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.