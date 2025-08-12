बोल्ड सेक्सी लुक्स दिखाकर , Avneet Kaur ने लोगों को बनाया अपना दीवाना
अवनीत कौर अपने बोल्ड और सेक्सी अंदाज के लिए जानी जाती है और जो आज कल लंदन की सड़कों पर अपना जादू बिखरते जा रही है। उनकी कुछ सेक्सी तस्वीरें इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। जिसमें अवनीत कौर ने पिंक सेक्विन स्कर्ट और व्हाइट क्रॉप टॉप पहन रखा है जिसे देख कर उनके फेंस की नजरे अवनीत कौर के ऊपर से हट नहीं रही है, तो चलिए जानते है उनकी कुछ सेक्सी लुक्स के बारे में जो इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो रही है।
अवनीत कौर की पिंक सेक्विन स्कर्ट और क्रॉप टॉप ने लूटा हजारो का दिल (Avneet Kaur's pink sequin skirt and crop top won the hearts of thousands)
अवनीत कौर इस फोटो में रूफटॉप पर खड़े होकर अपनी सेक्सी अदाएं दिखा रही हैं, जिसे देखकर उनके सारे फैन्स का दिल अवनीत कौर पर आ गया है।
अवनीत कौर ने सफेद क्रॉप टॉप में दिया सेक्सी पोज (Avneet Kaur gave a sexy pose in a white crop top)
अवनीत कौर ने इस तस्वीर में सफेद क्रॉप टॉप पहन रखा है, जो उनकी गोरी त्वचा को और भी ज्यादा निखार रहा है, और अवनीत कौर का छोटा और प्यारा सा पर्ल पेंडेंट उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है।
अवनीत कौर की पिंक सेक्विन शॉट स्कर्ट (Avneet Kaur's Pink Sequin Short Skirt)
अवनीत कौर की पिंक सीक्विन शॉर्ट स्कर्ट उनके गोरे पैरों को और भी ज्यादा निखार रही है, वहीं उनकी हील्स उनकी बॉडी को और भी ज्यादा एन्हांस कर रही हैं।इसमें अवनीत ने अपना एक हाथ कमर पर रख कर पोज दिया है।
अवनीत कौर का सेक्सीऔर बोल्ड पोज (Avneet Kaur's sexy and bold pose)
इस फोटो में अवनीत कौर ने अपने एक पैर को उठाया हुआ है और कैमरे में पोज देती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से उनकी हील्स उनके पैरों को और भी ज्यादा सेक्सी बना रही हैं।
अवनीत कौर का स्माइल करते हुए पोज (Avneet Kaur's smiling pose)
इस फोटो में अवनीत कौर ने काफी प्यारी सी स्माइल देते हुए पोज किया है, जिसे उनका मेकअप और भी ज्यादा निखार कर आ रहा है।
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.