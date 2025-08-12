बोल्ड सेक्सी लुक्स दिखाकर , Avneet Kaur ने लोगों को बनाया अपना दीवाना

अवनीत कौर अपने बोल्ड और सेक्सी अंदाज के लिए जानी जाती है और जो आज कल लंदन की सड़कों पर अपना जादू बिखरते जा रही है। उनकी कुछ सेक्सी तस्वीरें इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। जिसमें अवनीत कौर ने पिंक सेक्विन स्कर्ट और व्हाइट क्रॉप टॉप पहन रखा है जिसे देख कर उनके फेंस की नजरे अवनीत कौर के ऊपर से हट नहीं रही है, तो चलिए जानते है उनकी कुछ सेक्सी लुक्स के बारे में जो इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो रही है।