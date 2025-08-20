Avneet Kaur ने अपने फोटोशूट वाले लुक्स से लूटी महफिल, फैंस बोले – आया हुस्न का तूफान!
अवनीत कौर टेलीविजन इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने टीवी में काफी सारे हिट शो किए है, अवनीत अपने बोल्ड और हॉट लुक्स को लेकर अक्सर चर्चे में रहती हैं। अवनीत की खूबसूरती की तारीफ लोग जमकर करते हैं, ऐसे ही अवनीत के कुछ फोटोशूट की तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर लोगो का ध्यान खुद की तरफ खींचती हैं।
अवनीत शिमरी बॉडीकॉन ड्रेस में दिखी खूबसूरत
अवनीत ने इस फोटो में शिमर वाला बेहद खूबसूरत बॉडीकॉन गाउन और फेदर श्रग पहन रखा है। इस फोटो में अवनीत काफी कॉन्फिडेंट और किलर पोज देती हुई नजर आ रही हैं और लोग उनकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं।
अवनीत कौर इस तस्वीर में लग रही हैं स्टूडेंट की तरह
इस फोटो में अवनीत कौर ने ब्लैक मिनी ड्रेस, हाई सॉक्स पहन कर और वो एक स्टूडेंट की तरह लग रही हैं, उनके फेस पर लगा चश्मा उनके इस लुक को और भी हॉट एंड सेक्सी बना रहा हैं।अवनीत कौर का ये ऑउटफिट उन्हें किसी स्कूल की यूनिफार्म वाला लुक दे रहा हैं।
अवनीत कौर ने पहना डीप कट वाला खूबसूरत ऑउटफिट
इस फोटो में अवनीत ने ऑरेंज डीप कट वाला ड्रेस पहन रखा हैं इस फोटो में अवनीत बिलकुल क्लासी और सिजलिंग लग रही हैं। उनके हर एक एंगल से एलिगेंस देखने को मिल रहा हैं और फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।
अवनीत ने लाल ड्रेस पहन दिखाई सेक्सी अदाएं
अवनीत कौर ने इस तस्वीर में लाल रंग की बोल्ड और फ्लोई आउटफिट पहन रखी हैं जो उनके फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा रही हैं। उनके बालों का स्टाइल और एक्सप्रेशन्स, दोनों ही कातिलाना लग रहे हैं।
अवनीत कौर ब्लैक बोडिसूट में लग रही हैं गॉर्जियस
इस फोटो में अवनीत कौर ने ब्लैक बोडिसूट और शियर स्टॉकिंग्स पहन रखी हैं जिसमे वो गॉर्जियस लग रही हैं। उनका कॉन्फिडेंट पोज और ग्लोइंग मेकअप और हेयर स्टाइल का लुक उन्हें और भी हॉट दिखा रहा हैं।
अवनीत कौर का ब्लैक लेस पैंट और सैटिन ब्रालेट वाला हॉट लुक
इस तस्वीर में अवनीत कौर का ग्लैमरस और सेक्सी अंदाज हर नजर को खुद की तरफ मोड़ लेता हैं। सैटिन ब्रालेट में उनका कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा है। बालों का वेट लुक देख फैंस की साँसे थम गयी हैं।
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.