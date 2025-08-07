  • Home>
Avneet Kaur की इन तस्वीरों नें अपने Bold Looks से इंटरनेट का बढ़ाया टेंपेरेचर

अवनीत कौर एक टैलेंटेड टीवी एक्ट्रेस, बेहतरीन डांसर, और एक सोशल मीडिया सेंसेशन हैं, जिन्होंने बेहद कम उम्र में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी एक खास पहचान बना ली है। आजकल वह अपनी बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीरों को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहती हैं और हर बार अपने लुक्स से इंटरनेट का तापमान बढ़ा देती हैं।  उनके इंस्टाग्राम पोस्ट्स, फैशन सेंस, और फोटोशूट्स हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। 

By: Komal Kumari Last Updated: August 7, 2025 11:09:34 IST
1/7

अवनीत कौर की शॉर्ट ब्लैक ड्रेस लुक

अवनीत कौर शॉर्ट मिनी ब्लैक ड्रेस में सेक्सी पोज देती नजर आ रही हैं, जिसमें वह बला की खूबसूरत लग रही हैं। उनका स्टाइलिश अवतार और कैमरे के सामने उनकी बोल्डनेस, लोगों का दिल जीत रही है और साथ ही अवनीत का यह लुक सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है।

2/7

अवनीत कौर का सेक्सी ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस लुक

अवनीत कौर का सेक्सी ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस लुक इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। इस ड्रेस में अवनीत ने अपनी परफेक्ट फिगर और क्लासी फैशन सेंस को शानदार तरीके से फ्लॉन्ट किया है। बॉडीकॉन ड्रेस का फिटिंग स्टाइल उनकी टोंड बॉडी को और भी ज्यादा ग्लैमरस बना रहा है।

3/7

अवनीत कौर की सेक्सी पिंक ड्रेस पोज

अवनीत कौर ने स्विमिंग पूल के पास पिंक ड्रेस में बेहद सेक्सी पोज दिए, जिनमें उनका अंदाज बेहद ग्लैमरस और बोल्ड नजर आ रहा है। उनका यह लुक गर्मी के मौसम में लोगों के पसीने छूटा रहा हैं । पिंक कलर की ड्रेस उनकी फेयर टोन पर बेहद खूबसूरत लग रही है और उनकी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज हर किसी का ध्यान खींच रही है।

4/7

अवनीत कौर का हॉट रेड स्विमसूट लुक

अवनीत कौर का हॉट रेड स्विमसूट लुक सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। इस लुक में उन्होंने अपनी टोंड फिगर और ग्लोइंग स्किन को बेहद कॉन्फिडेंस के साथ फ्लॉन्ट किया है। जिसपर से लोगों की निगाहे नहीं हट पा रही हैं ।

5/7

अवनीत कौर का ऑरेंज डीप नेक ड्रेस लुक

इस लुक में अवनीत कौर ने ऑरेंज कलर की डीप नेक ड्रेस पहनकर बेहद बोल्ड और कॉन्फिडेंट अंदाज में पोज दिए हैं। उनकी ये तस्वीरें इतनी अट्रैक्टिव हैं कि फैन्स की नजरें उन पर से हट ही नहीं पा रहीं। ड्रेस का डीप नेक डिजाइन और अवनीत का स्टनिंग एक्सप्रेशन, दोनों मिलकर इस लुक को बेहद ग्लैमरस बना रहे हैं।

6/7

अवनीत कौर का पर्पल बॉडीकॉन ड्रेस लुक

अवनीत कौर अपने पर्पल बॉडीकॉन ड्रेस लुक में बेहद ग्लैमरस और बोल्ड अंदाज में कैमरे के सामने पोज देती नजर आ रही हैं। इस ड्रेस में उनका फिगर-हगिंग स्टाइल और कनफिडेंस कमाल का लग रहा है। उनका यह लुक सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है।

7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

