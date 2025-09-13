  • Home>
  • Gallery»
  • 23 साल की एक्ट्रेस का सेक्सी लुक देख लोग हुए बेकाबू, हर फोटो में दिखा ‘प्राइवेट पार्ट’

23 साल की एक्ट्रेस का सेक्सी लुक देख लोग हुए बेकाबू, हर फोटो में दिखा ‘प्राइवेट पार्ट’

Avneet Kaur Seductive Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस अवनीत कौर इन दिनों अपनी नई फिल्म लव इन वियतनाम के लिए सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं. अवनीत और शांतनु स्टारर फिल्म 12 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. जहां एक तरफ एक्ट्रेस अपनी नई फिल्म के लिए तारीफें बटोर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी सेक्सी फोटोज इंटरनेट पर वायरल हो गई हैं. वायरल फोटोज में अवनीत कौर ने रेड कलर के छोटे और टाइट टॉप में अपने हुस्न का जलवा दिखाया है. आइए, यहां देखते हैं अवनीत कौर की वायरल फोटोज…

By: Prachi Tandon Last Updated: September 13, 2025 12:59:40 IST
Follow us on
Google News
23 साल की एक्ट्रेस का सेक्सी लुक देख लोग हुए बेकाबू, हर फोटो में दिखा ‘प्राइवेट पार्ट’ - Photo Gallery
1/10

अवनीत कौर ने दिखाया प्राइवेट पार्ट

23 साल की बॉलीवुड एक्ट्रेस अवनीत कौर अपनी अदाओं के साथ-साथ अदाकारी के लिए भी फेमस हैं. वह जब भी अपनी फोटोज या वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हैं तो तारीफ करने वालों की लाइन लग जाती है. हालांकि, एक्ट्रेस की यह फोटोज नई नहीं हैं, लेकिन इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही हैं.

23 साल की एक्ट्रेस का सेक्सी लुक देख लोग हुए बेकाबू, हर फोटो में दिखा ‘प्राइवेट पार्ट’ - Photo Gallery
2/10

अवनीत कौर ने दिया सेक्सी पोज

वायरल फोटोज में अवनीत कौर (Avneet Kaur Bold Photos) ने रेड कलर का टाइट फिटिंग वाला टॉप पहना है. जिसकी वजह से उनके ब्रेस्ट क्लीवेज साफ झलक रहे हैं. लेकिन, ऐसा होने पर भी अवनीत कौर का कॉन्फिडेंस कम नहीं हो रहा है और वह बेबाकी से कैमरा के सामने पोज करती दिख रही हैं.

23 साल की एक्ट्रेस का सेक्सी लुक देख लोग हुए बेकाबू, हर फोटो में दिखा ‘प्राइवेट पार्ट’ - Photo Gallery
3/10

अवनीत ने शीशे के सामने क्लिक की फोटोज

अवनीत कौर (Avneet Kaur Instagram) का यह सेक्सी लुक वाला टॉप आगे से जिप वाला, कटस्लीव और क्रॉप है. ऐसे में वह स्टाइल के साथ अपना बेली बटन फ्लॉन्ट करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं.

23 साल की एक्ट्रेस का सेक्सी लुक देख लोग हुए बेकाबू, हर फोटो में दिखा ‘प्राइवेट पार्ट’ - Photo Gallery
4/10

अवनीत ने शॉर्ट्स में दिखाया हॉट अवतार

वहीं, एक्ट्रेस ने सेक्सी टॉप के साथ सिजलिंग लुक वाले शॉर्ट्स पहने हैं. जो उनके सुपर हॉट लुक में चार-चांद लगाने का काम कर रहे हैं. अवनीत (Avneet Kaur Tattoo) ने यहां फोटो में शॉर्ट्स पहन अपनी थाइज पर बना टैटू भी कैमरा में दिखाया है.

23 साल की एक्ट्रेस का सेक्सी लुक देख लोग हुए बेकाबू, हर फोटो में दिखा ‘प्राइवेट पार्ट’ - Photo Gallery
5/10

एक्सप्रेशन्स भी हैं Seductive

अवनीत कौर ने अपने रेड स्पाइसी लुक के साथ सटल मेकअप कैरी किया है, जिसमें उन्होंने हल्का शिमर अपनी आईज पर लगाया है, जिससे उनका मेकअप फ्रेश दिखाई दे. अवनीत कौर ने अपने बालों को पोनी में स्टाइल किया है और अपना लुक पूरा किया है.

23 साल की एक्ट्रेस का सेक्सी लुक देख लोग हुए बेकाबू, हर फोटो में दिखा ‘प्राइवेट पार्ट’ - Photo Gallery
6/10

अवनीत ने दिखाई सेक्सी बैक

अवनीत कौर सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और बोल्ड फोटोज से फैंस को ट्रीट देती रहती हैं. इन फोटोज में एक्ट्रेस ने अपनी सेक्सी बैक को फ्लॉन्ट किया है. बैक से पूरी तरह से ओपन और डोरियों पर अटकी ड्रेस में आप अवनीत के टैटू देख सकते हैं.

23 साल की एक्ट्रेस का सेक्सी लुक देख लोग हुए बेकाबू, हर फोटो में दिखा ‘प्राइवेट पार्ट’ - Photo Gallery
7/10

अवनीत कौर की बोल्डनेस करेगी घायल

अवनीत कौर ने यहां भी अपना सिजलिंग अवतार दिखाया है. सेक्सी ड्रेस के साथ अवनीत ने कैमरा के सामने सिडक्टिव एक्सप्रेशन्स दिए हैं, जो उनके लुक का चार्म बढ़ाने में मदद कर रहे हैं.

23 साल की एक्ट्रेस का सेक्सी लुक देख लोग हुए बेकाबू, हर फोटो में दिखा ‘प्राइवेट पार्ट’ - Photo Gallery
8/10

एक्ट्रेस करती हैं न्यूड मेकअप में भी कमाल

23 साल की एक्ट्रेस ने ब्लैक ड्रेस के साथ न्यूड मेकअप कैरी किया है और कानों में छोटे ईयरिंग्स पहन लुक को सिंपल रखा है. वहीं, उन्होंने बालों को जूड़ा में स्टाइल किया है और अपनी बैक के व्यू को पूरी तरह खुला रखा है.

23 साल की एक्ट्रेस का सेक्सी लुक देख लोग हुए बेकाबू, हर फोटो में दिखा ‘प्राइवेट पार्ट’ - Photo Gallery
9/10

अवनीत कौर की नई फिल्म

अवनीत कौर (Avneet Kaur New Movie) के वर्कफ्रंट की बात करें तो 12 सितंबर को उनकी नई फिल्म लव इन वियतनाम रिलीज हुई है. इस फिल्म में वह शांतनु माहेश्वरी के साथ नजर आ रही हैं.

23 साल की एक्ट्रेस का सेक्सी लुक देख लोग हुए बेकाबू, हर फोटो में दिखा ‘प्राइवेट पार्ट’ - Photo Gallery
10/10

अवनीत कौर का वर्कफ्रंट

लव इन वियतनाम से पहले अवनीत कौर लव की अरेंज मैरिज, टीकू वेड्स शेरू, चिड़ियाखाना, मर्दानी 2, ऑलमोस्ट सिंगल जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं.

Tags:
avneet kauravneet kaur moviesAvneet kaur Photosbollywood newsentertainment news
23 साल की एक्ट्रेस का सेक्सी लुक देख लोग हुए बेकाबू, हर फोटो में दिखा ‘प्राइवेट पार्ट’ - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

23 साल की एक्ट्रेस का सेक्सी लुक देख लोग हुए बेकाबू, हर फोटो में दिखा ‘प्राइवेट पार्ट’ - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

23 साल की एक्ट्रेस का सेक्सी लुक देख लोग हुए बेकाबू, हर फोटो में दिखा ‘प्राइवेट पार्ट’ - Photo Gallery
23 साल की एक्ट्रेस का सेक्सी लुक देख लोग हुए बेकाबू, हर फोटो में दिखा ‘प्राइवेट पार्ट’ - Photo Gallery
23 साल की एक्ट्रेस का सेक्सी लुक देख लोग हुए बेकाबू, हर फोटो में दिखा ‘प्राइवेट पार्ट’ - Photo Gallery
23 साल की एक्ट्रेस का सेक्सी लुक देख लोग हुए बेकाबू, हर फोटो में दिखा ‘प्राइवेट पार्ट’ - Photo Gallery