23 साल की एक्ट्रेस का सेक्सी लुक देख लोग हुए बेकाबू, हर फोटो में दिखा ‘प्राइवेट पार्ट’

Avneet Kaur Seductive Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस अवनीत कौर इन दिनों अपनी नई फिल्म लव इन वियतनाम के लिए सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं. अवनीत और शांतनु स्टारर फिल्म 12 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. जहां एक तरफ एक्ट्रेस अपनी नई फिल्म के लिए तारीफें बटोर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी सेक्सी फोटोज इंटरनेट पर वायरल हो गई हैं. वायरल फोटोज में अवनीत कौर ने रेड कलर के छोटे और टाइट टॉप में अपने हुस्न का जलवा दिखाया है. आइए, यहां देखते हैं अवनीत कौर की वायरल फोटोज…