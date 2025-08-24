शॉर्ट ड्रेस में Avneet Kaur ने वेकेशन पर दिखाया ग्लैमरस अंदाज, देखकर फैंस के छूटे पसीने
अवनीत कौर आए दिन अपने सोशल मीडिया पर शॉर्ट, बोल्ड और सेक्सी ड्रेसेज में इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट करती रहती हैं। और एक बार फिर छुट्टियां मनाते हुए उन्होंने कुछ शॉर्ट और सेक्सी ड्रेसेज पहनकर अपने हुस्न का जलवा दिखाया, जिसे देखने के बाद आप भी कह उठेंगे वाह!तो आइए जानते हैं उनकी आउटफिट्स के बारे में, जो उन्होंने इस बार वेकेशन पर पहनी हैं।
अवनीत कौर की लेटेस्ट इंस्टाग्राम फोटो
अवनीत कौर ने हमेशा की तरह इस बार भी इंस्टाग्राम पर अपनी लेटेस्ट फोटो अपलोड की हैं, जिनमें वह काफी खूबसूरत और बोल्ड अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं।
अवनीत कौर बोल्ड और सेक्सी येलो आउटफिट
इस लेटेस्ट फोटोशूट में, जिसे उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, अवनीत ने येलो ब्रॉलेट के
साथ मैचिंग येलो शॉर्ट्स पहन रखे हैं। उनकी इन तस्वीरों को देखकर लोग पागल हो रहे हैं।
अवनीत कौर वीकेंड पर बोल्ड और सेक्सी अंदाज में दिखाया अपने हुस्न का जलवा
यह पहली बार नहीं है जब अवनीत कौर ने सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें शेयर की हों। उन्होंने कई बार वीकेंड पर बोल्ड और सेक्सी अंदाज में अपनी झलक दिखलाई है, जिसकी वजह से वह हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं।
आखिर कहा पर अवनीत कौर ले रही है वीकंड्स के मजे
जैसा कि आप सब जानते हैं, अवनीत कौर इंडस्ट्री की सबसे स्टाइलिश एक्ट्रेसेस में से एक हैं। उनकी तस्वीरों में हमेशा उनका अलग ही बोल्ड और सेक्सी अंदाज देखने को मिलता है। इस बार उन्होंने यूरोप में जाकर अपना वेकेशन एन्जॉय किया है।
अवनीत कौर की फैंस के कमेंट
अवनीत कौर की इन तस्वीरों को देखकर उनके फैंस पागलों की तरह उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं"आप बहुत सुंदर और आकर्षक लग रही हैं"। इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।
अवनीत कौर का कमबैक
अवनीत कौर का यह कमबैक उनके बोल्ड और सेक्सी अंदाज़ के साथ हुआ है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है, चाहे उनके फैंस हों या फिर उनके साथ काम करने वाले लोग।साथ ही, अवनीत कौर की मूवी “लव इन वियतनाम” जल्द ही थिएटर में रिलीज होने वाली है, जिसमें शांतनु महेश्वरी उनके साथ नजर आएंगे।
