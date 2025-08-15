डीप नेक ड्रेस में Avneet kaur ने करवाया लेटेस्ट फोटोशूट, कैमरे के सामने क्लीवेज दिखाते हुए दिए सेक्सी और बोल्ड पोज

अवनीत कौर की नजाकत (Avneet kaur Hair and makeup)

अवनीत कौर का पोज उनके मेकअप, hairstyle और एक्सेसरीज को दर्शा रहा है। सबसे पहले तोह नजर जाती है उनके नेल आर्ट और ज्वेलरी पर जो की काफी खूबसूरत लग रही है और अवनीत कौर का ये शिम्मरी ऑय मेकअप इस लुक को और भी ग्लैमरस विबे दे रहा है। अब हम बात अवनीत कौर के बालो की करे तो, उन्होंने मेस्सी बन बनाया हुआ है जिससे, लुक में और भी चार चाँद लग चुके है।