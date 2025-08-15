  • Home>
  डीप नेक ड्रेस में Avneet kaur ने करवाया लेटेस्ट फोटोशूट, कैमरे के सामने क्लीवेज दिखाते हुए दिए सेक्सी और बोल्ड पोज

डीप नेक ड्रेस में Avneet kaur ने करवाया लेटेस्ट फोटोशूट, कैमरे के सामने क्लीवेज दिखाते हुए दिए सेक्सी और बोल्ड पोज

Avneet kaur Latest Instagram Post: अवनीत कौर एक मशहूर एक्ट्रेस और फैशन आइकॉन हैं, जो अपने स्टाइलिश लुक्स से सबका दिल जीत लेती हैं। इन तस्वीरों में वे शिमरी सिल्वर गाउन और सफेद फरी जैकेट में बेहद ग्लैमरस दिख रही हैं। नैचुरल मेकअप, कर्ली हेयर और कॉन्फिडेंट पोज़ उनके लुक को और निखार रहे हैं, जिससे वे एकदम रानी जैसी नजर आ रही हैं।

By: Ananya verma Last Updated: August 15, 2025 12:19:02 IST
डीप नेक ड्रेस में Avneet kaur ने करवाया लेटेस्ट फोटोशूट, कैमरे के सामने क्लीवेज दिखाते हुए दिए सेक्सी और बोल्ड पोज - Photo Gallery
1/7

शिम्मरी गाउन में अवनीत कौर (Avneet kaur in shimmery gown)

इस तस्वीर में अवनीत कौर सुनहरे पर्दो के सामने खड़ी हुई है। अवनीत कौर ने एक चमकदार गाउन और सफेद फरी हैकेट पहनी हुई है। अवनीत कौर का पोज काफी कण्डीडेन्ट और आकर्षक है, जो अवनीत कौर की ग्लैमरस पर्सनालिटी को बखूबी दर्शा रहा है।

डीप नेक ड्रेस में Avneet kaur ने करवाया लेटेस्ट फोटोशूट, कैमरे के सामने क्लीवेज दिखाते हुए दिए सेक्सी और बोल्ड पोज - Photo Gallery
2/7

पुरे अंदाज में ग्लैमर अवनीत कौर (Avneet kaur glamour)

अवनीत कौर का फुल बॉडी शॉट उनके पुरे लुक को सामने लता है। अवनीत कौर का सिल्वर गाउन का फिट और जैकेट का ओवरसाइज लुक मिलकर एक रॉयल और स्टाइलिश विबे दे रहा है। अवनीत कौर का पोज पावर और एलेगन्स का सुन्दर उदहारण है।

डीप नेक ड्रेस में Avneet kaur ने करवाया लेटेस्ट फोटोशूट, कैमरे के सामने क्लीवेज दिखाते हुए दिए सेक्सी और बोल्ड पोज - Photo Gallery
3/7

अवनीत कौर का ब्लैक एंड वाइट लुक (Avneet kaur black and white look)

ब्लैक एंड वाइट फ़िल्टर के साथ ये तस्वीर अवनीत कौर के ग्लैमर लुक को एक क्लासिक टच दे रही है। अवनीत कौर परदे के पीछे से झांकती हुई दिख रही है, जिससे तस्वीर में फ़िल्मी आकर्षण आ जाता है।

डीप नेक ड्रेस में Avneet kaur ने करवाया लेटेस्ट फोटोशूट, कैमरे के सामने क्लीवेज दिखाते हुए दिए सेक्सी और बोल्ड पोज - Photo Gallery
4/7

अवनीत कौर की अदा (Avneet kaur style icon)

अवनीत कौर का ये क्लोज उप शॉट उनके चेहरे की खूबसूरती और आँखों की चमक भी निखार रहा है। फरी जैकेट और गाउन का ग्लिटरिंग डिटेल लॉगहट में चमक रही है।

डीप नेक ड्रेस में Avneet kaur ने करवाया लेटेस्ट फोटोशूट, कैमरे के सामने क्लीवेज दिखाते हुए दिए सेक्सी और बोल्ड पोज - Photo Gallery
5/7

अवनीत कौर की नजाकत (Avneet kaur Hair and makeup)

अवनीत कौर का पोज उनके मेकअप, hairstyle और एक्सेसरीज को दर्शा रहा है। सबसे पहले तोह नजर जाती है उनके नेल आर्ट और ज्वेलरी पर जो की काफी खूबसूरत लग रही है और अवनीत कौर का ये शिम्मरी ऑय मेकअप इस लुक को और भी ग्लैमरस विबे दे रहा है। अब हम बात अवनीत कौर के बालो की करे तो, उन्होंने मेस्सी बन बनाया हुआ है जिससे, लुक में और भी चार चाँद लग चुके है।

डीप नेक ड्रेस में Avneet kaur ने करवाया लेटेस्ट फोटोशूट, कैमरे के सामने क्लीवेज दिखाते हुए दिए सेक्सी और बोल्ड पोज - Photo Gallery
6/7

अवनीत कौर हॉट एंड सेक्सी फिगर (Avneet kaur Hot and Sexy look)

अवनीत कौर हमेशा से ही अपने हॉट और बोल्ड लुक्स के लिए चर्चा में रहती है। फिर चाहे वो इंस्टाग्राम पोस्ट या कोई उनकी म्यूजिक वीडियो का लुक में, अवनीत कौर अपने डैशिंग और हॉट अवतार से अपने फैंस का दिल जीते ही लेती है।

डीप नेक ड्रेस में Avneet kaur ने करवाया लेटेस्ट फोटोशूट, कैमरे के सामने क्लीवेज दिखाते हुए दिए सेक्सी और बोल्ड पोज - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

यह तस्वीरें और जानकारी सिर्फ मनोरंजन और फैशन दिखाने के लिए हैं। इसका मकसद किसी की छवि को नुकसान पहुँचाना नहीं है। तस्वीरों के सारे अधिकार संबंधित व्यक्ति के पास हैं।"

डीप नेक ड्रेस में Avneet kaur ने करवाया लेटेस्ट फोटोशूट, कैमरे के सामने क्लीवेज दिखाते हुए दिए सेक्सी और बोल्ड पोज - Photo Gallery

