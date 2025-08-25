  • Home>
Avneet Kaur के बोल्ड और हॉट लुक बन सकते हैं आपके लिए पार्टी इंस्पिरेशन

अवनीत कौर अपने बोल्ड और हॉट लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं, उनके साड़ी वाले लुक से लेकर हॉट ड्रेसेस वाले ओउटफिट सभी को इंस्पायर करते हैं। लोग किसी भी पार्टी में जाने से पहले अपने ऑउटफिट को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें समझ नहीं समझ आता की वो क्या पहने, तो आप भी अवनीत कौर के इन कुछ लुक्स से आप भी अपने पार्टी के ऑउटफिट का इंस्पिरेशन ले सकते हैं।  

By: Anuradha Kashyap Last Updated: August 25, 2025 14:00:12 IST
1/7

अवनीत ब्लैक बैकलेस ड्रेस में लगी बेहद हॉट

अवनीत कौर ने ब्लैक बैकलेस ड्रेस में अपने पार्टी लुक से सबका ध्यान खींच लिया हैं। ये ड्रेस काफी हॉट और स्टाइलिश है, जो हर लड़की के लिए परफेक्ट है। पार्टी में ग्लैमरस दिखने के लिए ब्लैक कलर की ड्रेस हमेशा एक स्मार्ट चॉइस होती है।

2/7

अवनीत का ऑफ-शोल्डर वाला बोल्ड अवतार

अवनीत कौर ने इस फोटो में ऑफ-शोल्डर ड्रेस पहन रखी हैं, उन्होंने अपने इस लुक को कम्पलीट करने के लिए सिंपल हेयरस्टाइल को अपनाया हैं। अवनीत काफी कॉन्फिडेंस के साथ पोज देती नजर आ रही हैं, उनका ये लुक आप सभी ट्राई कर सकते हैं।

3/7

अवनीत ने नेचुरल मेकअप में किया कमाल

अवनीत का मेकअप बहुत ही नेचुरल और फ्रेश है, जो उनके ब्लैक ड्रेस वाले लुक को और भी निखारता है। पार्टी में भारी मेकअप की बजाय हल्का और सुंदर मेकअप ज्यादा अच्छा लगता है।

4/7

साइड कट आउटफिट में अवनीत ने लगाया खूबसूरती का तड़का

अवनीत की ड्रेस में साइड कट आउट डिजाइन है, जो पार्टी लुक में थोड़ा बोल्डनेस को जोड़ता है। इस ट्रेंड यंगस्टर काफी पसंद करते हैं। साइड कट आउट से ड्रेस का मॉडर्न और स्टाइलिश लुक बढ़ जाता है, जिससे आप भीड़ में अलग और अट्रैक्ट दिखती हैं।

5/7

अवनीत ने मिनिमल ज्वेलरी पहन दिखाया कूल लुक

अवनीत ने अपने लुक को मिनिमल ज्वेलरी से कंप्लीट किया है, भारी ज्वेलरी की जगह हल्की और एलिगेंट ज्वेलरी पहनना पार्टी लुक के लिए परफेक्ट होता है। इससे आपका लुक सिम्पल, लेकिन ग्लैमरस नजर आता है और आप हर पार्टी में शाइन करती हैं।

6/7

अवनीत इस तस्वीर में लग रही हैं बिल्कुल प्रिंसेस

अवनीत कौर ने इस तस्वीर में काफी सुंदर ब्लैक कलर का ऑउटफिट पहन रखा हैं, जो उन्हें एकदम पार्टी वाइब दे रहा हैं। अवनीत ने अपने बालों को पीछे करके बांधा हुआ हैं और सॉफ्ट मेकअप उन्हें काफी स्टाइलिश दिखा रहा हैं।

7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

