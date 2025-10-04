Avneet का बोल्ड जिम लुक कैमरे में हुआ कैद, कहर बरपाती नजर आई एक्ट्रेस; हर कर्व पर अटकी लोगों की निगाहें!
Avneet Kaur Fitness: टीवी एक्ट्रेस अवनीत कौर इन दिनों खूब सुर्खियों में रहती हैं. वह अपनी बोल्डनेस और हॉट अदाओं से अक्सर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने जिम की बोल्ड तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. एक्ट्रेस की ये तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं. तस्वीरों में एक्ट्रेस काफी बोल्ड और हॉट लग रही हैं.
फिट है तो हिट है
बॉलीवुड और ग्लैमर का रिश्ता अटूट है. आजकल की अभिनेत्रियां बेहतरीन अभिनय के साथ-साथ फिटनेस पर भी ध्यान दे रही हैं.
फिटनेस फ्रीक अवनीत कौर
बॉलीवुड में इन दिनों एक ऐसी ही 'फिटनेस फ्रीक' एक्ट्रेस की चर्चा हो रही है. उनका फोटोशूट खूब चर्चा में है.
चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर की शुरुआत
वह एक्ट्रेस अवनीत कौर हैं, जिन्होंने चाइल्ड एक्ट्रेस के रूप में फिल्मी दुनिया में नाम कमाया और अब बॉलीवुड फिल्मों में चमक रही हैं.
विराट कोहली ने लाइक की थी तस्वीरें
विराट कोहली द्वारा अवनीत कौर की फोटो लाइक करने के बाद उनका फैन पेज चर्चा का विषय बन गया. विराट की तरह फिटनेस फ्रीक अवनीत के फॉलोअर्स में भी उन दो-तीन दिनों में भारी बढ़ोतरी देखी गई.
टॉम क्रूज़ के साथ भी फोटो ले चुकी हैं एक्ट्रेस
इसके बाद, अवनीत कौर एक और वजह से चर्चा का विषय बन गईं. वो वजह थीं हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज़. अवनीत कौर ने कुछ दिन पहले टॉम क्रूज़ से मुलाकात की एक तस्वीर पोस्ट की थी, जो युवा महिलाओं के लिए एक मेडल हैं.
सोशल मीडिया पर रहती हैं काफी एक्टिव
उसके बाद, अवनीत अब अपनी फिटनेस की वजह से चर्चा में आ गई हैं. अवनीत ने अपने जिम सेशन की कुछ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए हैं.
जिम सेशन की तस्वीरें की पोस्ट
इस जिम सेशन फोटोशूट में अवनीत बेहद फिट और उतनी ही हॉट लग रही हैं. उनके फैन्स भी उनकी फिटनेस देखकर हैरान हैं.
बोल्डनेस से बटोर रही सुर्खियां
अवनीत ने बाल कलाकार के तौर पर साधारण भूमिकाएं निभाईं, लेकिन अब सिर्फ़ 23 साल की उम्र में वह अपनी बोल्डनेस से अपने फैन्स को चौंका रही हैं.