मखमली बदन और कातिल अदाओं से इंटरनेट पर राज, फॉलोअर्स के मामले में तमन्ना भाटिया से भी आगे; कौन है ये टीवी हसीना?

अवनीत कौर का करियर

एक्ट्रेस अवनीत कौर के करियर के बारे में बात करें तो उन्होंने टीवी सीरियल, रियलिटी शो और बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है. बतौर 8 साल की उम्र में उन्होंने चाइल्ड डांसर डांस इंडिया डांस लिल मास्टर्स से शुरुआत की थी. उसके बाद उन्होंने सीरियल मेरी मां, चंद्र नंदिनी, झलक दिखला जा 5, अलादीन नाम तो सुना होगा जैसे शो में काम किया है. बॉलीवुड की बात करें तो उन्होंने रानी मुखर्जी की मर्दानी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म टिकू वेड्स शेरू में बतौर उनकी हीरोइन काम किया है.