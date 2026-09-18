  • Home>
  • Gallery»
  • मखमली बदन और कातिल अदाओं से इंटरनेट पर राज, फॉलोअर्स के मामले में तमन्ना भाटिया से भी आगे; कौन है ये टीवी हसीना?

मखमली बदन और कातिल अदाओं से इंटरनेट पर राज, फॉलोअर्स के मामले में तमन्ना भाटिया से भी आगे; कौन है ये टीवी हसीना?

Avneet Kaur Glamorous Photos: टीवी से करियर शुरू करने वाली ये हसीना आज सोशल मीडिया पर बड़े-बड़े बॉलीवुड सितारों को फॉलोअर्स के मामले में चुनौती दे रही है. ग्लैमरस लुक्स, स्टाइलिश फैशन और शानदार तस्वीरों से इंटरनेट पर छाई रहने वाली इस एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम पर 30 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. खास बात ये है कि फॉलोअर्स के मामले में वह तमन्ना भाटिया से भी आगे निकल चुकी हैं. ऐसे में चलिए जानें आखिर कौन हैं ये टीवी स्टार?


By: Shristi S | Published: September 18, 2026 9:30:21 PM IST

Follow us on
Google News
कौन हैं एक्ट्रेस अवनीत कौर? - Photo Gallery
1/6

कौन हैं एक्ट्रेस अवनीत कौर?

ग्लैमरस एक्ट्रेस अवनीत कौर ने साल 2011 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट सीरियल मेरी मां से मनोरंजन की दुनिया में कदम रखा था. कम उम्र में ही टीवी पर पहचान बनाने के बाद उन्होंने धीरे-धीरे अपने लुक्स, एक्टिंग और सोशल मीडिया प्रेजेंस के दम पर अलग फैन बैस तैयार कर लिया. आज उनकी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट होते ही चर्चा में आ जाते हैं.

You Might Be Interested In
इंस्टाग्राम पर कितने हैं अवनीत कौर के फॉलोअर्स? - Photo Gallery
2/6

इंस्टाग्राम पर कितने हैं अवनीत कौर के फॉलोअर्स?

अवनीत कौर की सोशल मीडिया लोकप्रियता का अंदाजा उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से लगाया जा सकता है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, उनके 30.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वह अक्सर अपने ग्लैमरस फोटोशूट, ट्रैवल तस्वीरें और स्टाइलिश रील्स शेयर करती हैं, जिन्हें फैंस का खूब प्यार मिलता है.

अवनीत कौर ने तमन्ना भाटिया को भी छोड़ा पीछे - Photo Gallery
3/6

अवनीत कौर ने तमन्ना भाटिया को भी छोड़ा पीछे

फॉलोअर्स की रेस में अवनीत ने साउथ और बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुकीं तमन्ना भाटिया को पीछे छोड़ दिया है. तमन्ना के इंस्टाग्राम पर करीब 28.4 मिलियन फॉलोअर्स बताए जाते हैं. यानी सोशल मीडिया पर अवनीत की पहुंच अब कई स्थापित फिल्म सितारों के बराबर दिखाई देती है.

You Might Be Interested In
अवनीत कौर के पोस्ट पर विराट कोहली के लाइक से भी मचा था बवाल - Photo Gallery
4/6

अवनीत कौर के पोस्ट पर विराट कोहली के लाइक से भी मचा था बवाल

अवनीत कौर का नाम साल 2025 में क्रिकेटर विराट कोहली से जुड़े सोशल मीडिया किस्से को लेकर भी सुर्खियों में आया था. दावा किया गया था कि विराट ने अवनीत की एक ग्लैमरस पोस्ट को लाइक किया इसका स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं.

अवनीत कौर के पोस्ट को लाइक करने वाली बात पर विराट ने दी थी सफाई - Photo Gallery
5/6

अवनीत कौर के पोस्ट को लाइक करने वाली बात पर विराट ने दी थी सफाई

वायरल चर्चा के बाद विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए कहा था कि फीड साफ करते समय गलती से कोई इंटरैक्शन हो गया था और इसके पीछे उनका कोई इरादा नहीं था. उन्होंने लोगों से इस मामले को लेकर बेवजह की बातें नहीं बनाने की अपील की थी.

You Might Be Interested In
अवनीत कौर का करियर - Photo Gallery
6/6

अवनीत कौर का करियर

एक्ट्रेस अवनीत कौर के करियर के बारे में बात करें तो उन्होंने टीवी सीरियल, रियलिटी शो और बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है. बतौर 8 साल की उम्र में उन्होंने चाइल्ड डांसर डांस इंडिया डांस लिल मास्टर्स से शुरुआत की थी. उसके बाद उन्होंने सीरियल मेरी मां, चंद्र नंदिनी, झलक दिखला जा 5, अलादीन नाम तो सुना होगा जैसे शो में काम किया है. बॉलीवुड की बात करें तो उन्होंने रानी मुखर्जी की मर्दानी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म टिकू वेड्स शेरू में बतौर उनकी हीरोइन काम किया है.

Tags:
avneet kaurTamannaah Bhatia
मखमली बदन और कातिल अदाओं से इंटरनेट पर राज, फॉलोअर्स के मामले में तमन्ना भाटिया से भी आगे; कौन है ये टीवी हसीना? - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मखमली बदन और कातिल अदाओं से इंटरनेट पर राज, फॉलोअर्स के मामले में तमन्ना भाटिया से भी आगे; कौन है ये टीवी हसीना? - Photo Gallery
मखमली बदन और कातिल अदाओं से इंटरनेट पर राज, फॉलोअर्स के मामले में तमन्ना भाटिया से भी आगे; कौन है ये टीवी हसीना? - Photo Gallery
मखमली बदन और कातिल अदाओं से इंटरनेट पर राज, फॉलोअर्स के मामले में तमन्ना भाटिया से भी आगे; कौन है ये टीवी हसीना? - Photo Gallery
मखमली बदन और कातिल अदाओं से इंटरनेट पर राज, फॉलोअर्स के मामले में तमन्ना भाटिया से भी आगे; कौन है ये टीवी हसीना? - Photo Gallery
मखमली बदन और कातिल अदाओं से इंटरनेट पर राज, फॉलोअर्स के मामले में तमन्ना भाटिया से भी आगे; कौन है ये टीवी हसीना? - Photo Gallery