बोल्ड एक्ट्रेस Avneet Kaur का इन लोगों के साथ जुड़ चुका है नाम, जानिए किसे कर रही हैं डेट
अवनीत कौर, आजकल अपनी बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में रहती हैं, खासकर अपनी डेटिंग लाइफ को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। अवनीत को कई बार अलग-अलग हस्तियों के साथ स्पॉट किया गया है। तो चलिए जानते हैं, अब तक किन-किन लोगों के साथ अवनीत कौर का नाम जुड़ चुका है ,जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे
अवनीत कौर स्पाइसी डेटिंग लाइफ (Avneet Kaur Spicy Dating Life)
अवनीत कौर अपनी ऐक्टिंग और फोटोज के लिए तो फेमस है ही लेकिन आज कल अपनी डेटिंग लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में बनी रहती है
अवनीत कौर और शुभमन गिल
अवनीत कौर और शुभमन गिल के के बारे में चर्चा सुनने को मिलती है,क्योंकि एक बार दोनों को साथ फोटोज लेते हुए देखा गया था। लेकिन शुभमन गिल का कहना है की वो चार साल से सिंगल है और इस बात पर अवनीत कौर ने भी खुल के कभी कुछ बोला नहीं था।
अवनीत कौर और विराट कोहली
सोशल मीडिया पर विराट कोहली ने अवनीत कौर की इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट को गलती से लाइक कर दिया था। जो आग की तरह सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वयरल हो गया था जिसकी वजह से लोगों को लगा की ये दोनों के बीच कुछ चल रहा है लेकिन ये खबर बिल्कुल भी सही नहीं थी।
सिद्धार्थ निगम और अवनीत कौर
सिद्धार्थ निगम और अवनीत कौर ने एक दूसरे के साथ काफी समय तक काम किया है , उनकी केमिस्ट्री को देखकर लोगों को लगने लगा की दोनों रिलेशनशिप लेकिन दोनों ने सबके सामने ये क्लेयर कर दिया है की वो दोनों बस एक अच्छे दोस्त है उससे ज्यादा उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हैं ।
अवनीत कौर और रियाज अली
अवनीत कौर और रियाज अली एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं, अवनीत का कहना है की उनका करियर उनका पहला प्यार है और रियाज अली अपनी फैनस से डेटिंग करना चाहते हैं , दोनों बस एक अच्छे दोस्त हैं।
अवनीत कौर और राघव शर्मा का रिलेशन
अवनीत कौर अपने डेटिंग लाइफ को लेकर कई बार चर्चा में आ चुकी है , एक बार फिर से उनका नाम प्रोड्यूसर राघव शर्मा के साथ जोड़ा जा रहा है, क्योंकिअवनीत को कई बार रागव शर्मा के साथ दिल्ली में मिलते हुए देखा गया है, हालाकीं अभी तक दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में खुल के बात नहीं की है।