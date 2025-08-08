बोल्ड एक्ट्रेस Avneet Kaur का इन लोगों के साथ जुड़ चुका है नाम, जानिए किसे कर रही हैं डेट

अवनीत कौर, आजकल अपनी बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में रहती हैं, खासकर अपनी डेटिंग लाइफ को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। अवनीत को कई बार अलग-अलग हस्तियों के साथ स्पॉट किया गया है। तो चलिए जानते हैं, अब तक किन-किन लोगों के साथ अवनीत कौर का नाम जुड़ चुका है ,जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे