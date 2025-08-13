  • Home>
Hot Instagram pics: इंस्टा के ये लुक हुए वायरल, तस्वीरे देख रुकेंगी आपकी नजरे और करेंगी आपके दिल पर राज

Avneet kaur hot instagram pics: अवनीत कौर एक मशहूर एक्ट्रेस, डांसर और सोशल मीडिया स्टार हैं। उनके इंस्टाग्राम पर हमेशा स्टाइलिश और खूबसूरत तस्वीरें होती हैं। कभी वह ट्रेंडी वेस्टर्न ड्रेस में दिखती हैं, तो कभी पारंपरिक इंडियन लुक में। उनकी हर फोटो में उनका खूबसूरती साफ़ झलकती है, जिससे फैंस उन्हें बहुत पसंद करते हैं। ऐसी ही कुछ और तस्वीरे हाल ही में अवनीत ने अपने इंस्टाग्राम पर डाली है।

By: Ananya verma Last Updated: August 13, 2025 13:18:55 IST
1/7

स्टाइलिश पोज में अवनीत (Avneet Kaur stunning look)

इस में अवनीत रात के समय बालकनी में खड़ी हुई है। वाइट टैंक टॉप और पिंक शिमरी स्कार्ट का कॉम्बिनेशन लुक को आकर्षक बना रहा है। पीछे से आ रही लाइट से लुक और भी ज्यादा ग्लैमरस वाइब दे रहा है। हाथ में पिंक और सिल्वर ब्रेसलेट लुक में एलिगेंस जोड़ रहा है।

2/7

सनकिस्ड फोटो (Avneet kaur Sunkissed look)

अवनीत ने इस लुक को काफी बखूबी निभाया है। ये एनिमल प्रिंट ड्रेस अवनीत की बोल्ड पर्सनालिटी को दर्शा रही है और उनका मेकअप भी लुक के हिसाब से काफी बोल्ड किया हुआ है ।

3/7

सेक्सी, बैक पोज (Avneet Kaur sexy look)

इस तस्वीर में अवनीत बैक पोज देते हुए कैमरे की ओर हल्की स्माइल के साथ देख रही है। पिंक स्कर्ट के सिम्मर इफ़ेक्ट और वाइट टॉप की वजह से लुक बेहद फिगर फ़ैटरिंग लग रहा है।

4/7

मिरर सेल्फी में बोल्ड लुक (Avneet kaur Bold look)

यहाँ अवनीत ने एनिमल प्रिंट ड्रेस पहनी है, जो उनके बोल्ड और फैशनेबल साइड को दर्शा रही है। बाल पीछे बांधे हुए है और सिल्वर हूप ईयररिंग्स के साथ स्टाइलिश चश्मा लुक में एक जान डाल रहा है।

5/7

नाइटआउट ग्लैमर (Avneet kaur glamorous look)

अवनीत यहाँ बालकनी में कैजुअल लेकिन ग्लैमरस पोज में खड़ी हुई है। पिंक बैग, सिल्वर ब्रेसलेट और स्कर्ट का शिमरी टेक्सचर ऑउटफिट को पार्टी लुक दे रहा है।

6/7

अवनीत डीप नेक कॉर्सेट (Avneet kaur cleavage in deep neck top)

यहाँ अवनीत कॉफ़ी पीती हुई नजर आ रही है। कॉफ़ी पीने के साथ साथ वो अपने नेल्स भी फ्लाउंट कर रही है।

7/7

Disclaimer

यह जानकारी और तस्वीरें सिर्फ़ मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए हैं। इसमें किसी व्यक्ति के बारे में नकारात्मक या व्यक्तिगत टिप्पणी करने का इरादा नहीं है। सभी तस्वीरों के अधिकार उनके असली मालिक के पास सुरक्षित हैं।

