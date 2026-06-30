कभी मोटापे के कारण खुद पे खाती थीं तरस, फिर छोटी ‘आनंदी’ और ‘रोली’ बन टीवी पर किया राज, आज फिल्मों में भी हैं छाई

मोटापे ने किया था परेशान

एक समय अविका गौर का वजन इतना बढ़ गया था, कि उन्हें चिढ़ होने लगी थी. फिर साल 2020 में अविका गौर ने बताया था कि उन्होंने 13 किलो वजन कम किया. उन्होंने इसका श्रेय संतुलित खान-पान, नियमित व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने को दिया. अविका के अनुसार, यह बदलाव सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि उनके लिए एक मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन भी था.