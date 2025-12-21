धुरंधर के लिए मुसीबत बनी ‘अवतार’-3, दो दिन में छापे करोड़ों रुपये; दर्शकों को खूब पसंद आ रही फिल्म!

Avatar 3 box office collections Day 2: धुरंधर के सैलाब के बीच फिल्म ‘अवतार: फायर एंड एश‘ ने बड़े पर्दे पर एंट्री कर ली है. इस फिल्म को जेम्स कैमरून ने विदेशों के साथ-साथ भारत में भी रिलीज किया है. भारत में यह फिल्म धुरंधर को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रही है. इस फिल्म ने दो दिन में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया है.