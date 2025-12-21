धुरंधर के लिए मुसीबत बनी ‘अवतार’-3, दो दिन में छापे करोड़ों रुपये; दर्शकों को खूब पसंद आ रही फिल्म!
Avatar 3 box office collections Day 2: धुरंधर के सैलाब के बीच फिल्म ‘अवतार: फायर एंड एश‘ ने बड़े पर्दे पर एंट्री कर ली है. इस फिल्म को जेम्स कैमरून ने विदेशों के साथ-साथ भारत में भी रिलीज किया है. भारत में यह फिल्म धुरंधर को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रही है. इस फिल्म ने दो दिन में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया है.
बॉक्स ऑफिस पर हुए अच्छी शुरुआत
हॉलीवुड फिल्म अवतार: फायर एंड ऐश ने बड़े पर्दे पर दस्तक दे दी है. फिल्म को रिलीज हुए दो दिन पूरे हो चुके हैं. इस फिल्म का निर्देशन जेम्स कैमरून ने किया है. भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी पकड़ बना ली है. इस फिल्म ने सिर्फ़ 2 दिनों में 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.
दर्शकों को पसंद आ रही फिल्म
यह फिल्म बच्चों और परिवारों के लिए एंटरटेनर बनी हुई है. हालांकि इस फिल्म की रिलीज के हिसाब से इसकी कमाई उम्मीद से थोड़ी कम रही है. दर्शकों को फिल्म काफी पसंद आ रही है. यह फिल्म धुरंधर को तगड़ी टक्कर दे सकती है.
बॉक्स ऑफिस पर कैसी रही कमाई?
सैकनिल्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग 23.25 करोड़ रुपये कमाए. हालांकि, शनिवार को इसकी कमाई में लगभग 15 परसेंट की मामूली बढ़ोतरी हुई, जिससे थोड़ी धीमी शुरुआत के बाद कुछ राहत मिली.
दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
शुरुआती बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स से पता चलता है कि फिल्म ने दूसरे दिन लगभग 22.35 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. फिल्म के कलेक्शन में ज़्यादातर इंग्लिश-लैंग्वेज स्क्रीनिंग का हाथ रहा, जिसने लगभग 10.50 करोड़ रुपये कमाए, इसके बाद हिंदी वर्शन ने लगभग 6.25 करोड़ रुपये कमाए.
'अवतार: फायर एंड ऐश' का ग्रॉस कलेक्शन
ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो, फिल्म ने दूसरे दिन लगभग 26.57 करोड़ रुपये कमाए, जिसमें इंग्लिश शो ने लगभग 12.60 करोड़ रुपये और हिंदी शो ने 7.50 करोड़ रुपये कमाए.
'अवतार: फायर एंड ऐश' बनाम 'धुरंधर'
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' की लगातार ब्लॉकबस्टर कमाई की वजह से फिल्म के पहले दिन के पोटेंशियल पर असर पड़ा होगा, जो अपने तीसरे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. यह फिल्म भारतीय मार्केट में अपनी ब्लॉकबस्टर कमाई जारी रखने के लिए सभी नई रिलीज को पीछे छोड़ रही है.