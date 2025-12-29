  • Home>
  • ऑटोमैटिक कार खरीदने से पहले रुकिए! सही गियरबॉक्स चुनना है तो ये गाइड जरूर पढ़ें

ऑटोमैटिक कार खरीदने से पहले रुकिए! सही गियरबॉक्स चुनना है तो ये गाइड जरूर पढ़ें

यहां भारत में सबसे आम पाँच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स AMT, IMT, CVT, DCT, और टॉर्क कन्वर्टर के बारे में आसान जानकारी दी गई है और ये किसके लिए सबसे सही हैं.


By: Anshika thakur | Published: December 29, 2025 12:08:04 PM IST

Automatic Gearbox Types - Photo Gallery
1/7

Automatic Gearbox Types

टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स को अक्सर सबसे भरोसेमंद और स्मूथ ट्रेडिशनल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स माना जाता है, जो उन्हें रोज़ाना ड्राइविंग और ट्रैफिक की स्थितियों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाता है.

AMT - Photo Gallery
2/7

AMT

AMT (ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन) आमतौर पर सबसे किफायती ऑटोमैटिक ऑप्शन होता है, जो उन बजट वाले खरीदारों के लिए आइडियल है जो ऑटोमैटिक जैसी ड्राइविंग की सुविधा चाहते हैं.

iMT - Photo Gallery
3/7

iMT

iMT (इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन) असल में एक मैनुअल गियरबॉक्स है जिसमें क्लच पैडल नहीं होता। आप अभी भी गियर बदलते हैं, लेकिन क्लच अपने आप ऑपरेट होता है.

CVT - Photo Gallery
4/7

CVT

CVT (कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन) बहुत स्मूथ और बिना रुकावट के ड्राइविंग का अनुभव देता है क्योंकि इसमें फिक्स्ड गियर नहीं होते, बल्कि बेल्ट/पुली सिस्टम होता है, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी में भी मदद मिलती है.

DCT - Photo Gallery
5/7

DCT

DCT (डुअल-क्लच ट्रांसमिशन) में दो क्लच होते हैं (एक ऑड गियर के लिए, दूसरा इवन गियर के लिए) और यह तेज़, स्मूथ गियर चेंज देता है, जिससे यह परफॉर्मेंस पसंद करने वाले ड्राइवरों के लिए आकर्षक बन जाता है.

DCT Dual Clutch Transmission - Photo Gallery
6/7

DCT Dual Clutch Transmission

हर गियरबॉक्स टाइप के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, उदाहरण के लिए, AMT किफायती है लेकिन कम रिफाइंड है, जबकि DCT ज़्यादा स्मूथ और तेज़ है लेकिन आमतौर पर इसे मेंटेन करना ज़्यादा महंगा होता है.

Car Transmission - Photo Gallery
7/7

Car Transmission Comparison

आपकी सबसे अच्छी पसंद बजट, ड्राइविंग स्टाइल और आम सड़क के इस्तेमाल पर निर्भर करती है. सिटी ट्रैफिक में आराम के लिए CVT, कम कीमत के लिए AMT, तेज़ ड्राइविंग के लिए DCT, और कुल मिलाकर स्मूथ भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए टॉर्क कन्वर्टर आइडियल हो सकता है.

Tags:
AMT Automated ManualAutomatic Gearbox TypesCVT TransmissioniMT Intelligent Manual TransmissionTorque Converter Transmission
ऑटोमैटिक कार खरीदने से पहले रुकिए! सही गियरबॉक्स चुनना है तो ये गाइड जरूर पढ़ें - Photo Gallery

