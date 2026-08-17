कभी नाम से कांपती थी दुनिया, अब बार-बार हो रहे शर्मसार! 2026 में ऐसे बिखरी ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत

Australia Downfall In 2026: क्रिकेट की दुनिया में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सालों से हर फॉर्मेट में अपना दबदबा दिखाया है. खासकर टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा सालों से चला आ रहा है. किसी भी टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट मैच जीतना किसी सपने की तरह होता है, जिसे पूरा करने में कई साल लग जाते हैं. हालांकि साल 2026 में ऑस्ट्रेलियाई टीम अपना दबदबा खोती नजर आ रही है. दरअसल, इस साल ऑस्ट्रेलिया को बार-बार शर्मनाक हार का सामना करना पड़ रहा है. जानें इस साल अब तक ऑस्ट्रेलिया को कब-कब बुरी हार मिली…