कभी नाम से कांपती थी दुनिया, अब बार-बार हो रहे शर्मसार! 2026 में ऐसे बिखरी ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत
Australia Downfall In 2026: क्रिकेट की दुनिया में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सालों से हर फॉर्मेट में अपना दबदबा दिखाया है. खासकर टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा सालों से चला आ रहा है. किसी भी टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट मैच जीतना किसी सपने की तरह होता है, जिसे पूरा करने में कई साल लग जाते हैं. हालांकि साल 2026 में ऑस्ट्रेलियाई टीम अपना दबदबा खोती नजर आ रही है. दरअसल, इस साल ऑस्ट्रेलिया को बार-बार शर्मनाक हार का सामना करना पड़ रहा है. जानें इस साल अब तक ऑस्ट्रेलिया को कब-कब बुरी हार मिली…
पाकिस्तान से व्हाइट बॉल सीरीज में हार
साल 2026 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया की हार का सिलसिला शुरू हो गया. ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान दौरे पर टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 0-3 से हार मिली. इसके बाद वनडे सीरीज में भी 1-2 से हार का सामना करना पड़ा.
टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होना
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी. ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे के खिलाफ 23 रनों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. इसके अलावा श्रीलंका ने भी ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया था.
बांग्लादेश से वनडे में हार
जून, 2026 में ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में बांग्लादेश से हार का सामना करना पड़ा. बांग्लादेश ने कंगारू टीम को वनडे सीरीज में 2-1 से हराया. यह वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की पहली सीरीज हार थी. इससे पहले दोनों टीमों के बीच हुई चारों वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने जीती थीं.
बांग्लादेश से टेस्ट में पहली बार घर पर हार
अगस्त 2026 में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को डार्विन टेस्ट में 9 विकेट से हराया. यह पहली बार था, जब ऑस्ट्रेलिया को अपने घर पर बांग्लादेश के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है.
ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी समस्या
साल 2026 में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी समस्या खिलाड़ियों की चोट रही है. ऑस्ट्रेलिया के कई स्टार खिलाड़ी चोटिल हुए जरूरी मैचों से बाहर हो गए. मौजूदा टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों की उम्र ज्यादा हो चुकी है, लेकिन युवा टीम अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है.