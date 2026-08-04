आकिब नबी के वो 5 रिकॉर्ड, जिसे देख सिलेक्टर्स भी हुए मजबूर! यूं ही नहीं मिला टीम इंडिया में मौका

Auqib Nabi 5 Big Records: 29 साल के तेज गेंदबाज आकिब नबी को पहली बार भारतीय टीम में मौका मिला है. उन्हें श्रीलंका दौरे के लिए चोटिल जसप्रीत बुमराह की जगह स्क्वाड में शामिल किया गया है. आकिब नबी श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बुमराह की कमी पूरी कर सकते हैं, क्योंकि वह लंबे समय से घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर जम्मू-कश्मीर को पहली बार रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनाया था. जानें आकिब नबी के 5 बड़े रिकॉर्ड…