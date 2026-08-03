धुरंधर को पछाड़ने आ रहीं ये 5 फिल्में! अगस्त में दिखेगा जलवा, बॉक्स ऑफिस पर दिखेगा कमाल?

Upcoming Movies in August: 2026 की दमदार फिल्मों की बात करें, तो धुरंधर द रिवेंज कमाई और कहानी दोनों में सबसे आगे रही है. फिल्म ने लगभग 1800 करोड़ रुपये की कमाई की थी. ये साल की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बनकर उभरी. बॉर्डर 2 और भूत बंगला इसके आसपास तक नहीं पहुंच सकीं. वहीं हालिया रिलीज धमाल 4 और वेलकम टू द जंगल भी कमाई के आंकड़ों में इसका 50 फीसदी भी पार नहीं कर सकी हैं. हालांकि कुछ ऐसी फिल्में भी आने वाली हैं, जो कमाई के आंकड़े में आगे पहुंच सकती हैं.