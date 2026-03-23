OTT Web Series: कमजोर दिल वाले न देखें! होश उड़ा देंगी हिंसा से भरी ये वेब सीरीज

Crime Web Series: ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मिर्जापुर जैसी क्राइम थ्रिलर्स वेब सीरीज ने धमाल मचाया हुआ है. OTT प्लेटफॉर्म पर इन कहानियों की पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी है कि दर्शक अब सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई की खोज और सामाजिक मुद्दों के लिए भी इन्हें देखना पसंद करते हैं.