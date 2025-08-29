Vastu Tips: घर में होगी लक्ष्मी जी की कृपा और होगा सुख शांति का वास, करे ये आसान उपाय

घर में खुशहाली लाने वाली मूर्तियाँ

घरों में धातु से बनी हाथी, कछुआ और कामधेनु की मूर्तियाँ रखना शुभ माना जाता हैं। हाथी, माँ लक्ष्मी की कृपा और कछुआ स्थिरता लाता है। कामधेनु मनोकामनाएँ पूरी करने में मदद करता है। इन्हें घर में सही दिशा में रखने से समृद्धि लाने का अच्छा तरीका माना जाता है।