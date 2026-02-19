Kundali me Vivah Ke Yog: विवाह में देरी के पीछे कौन से ग्रह हैं जिम्मेदार? कुंडली के इन संकेतों को न करें नजरअंदाज

Kundali me Vivah Ke Yog: वैदिक ज्योतिष में किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति और उनसे बनने वाले कॉम्बिनेशन के आधार पर शादी के बारे में भविष्यवाणी की जाती है. किसी व्यक्ति की कुंडली का अध्ययन करके एक ज्योतिषी यह तय करता है कि कुंडली शादी के लिए अनुकूल है या नहीं और क्या शादी जल्द ही होगी. कभी-कभी लड़के और लड़कियों में सभी गुण होता है. फिर भी उनकी शादी में कई तरह की रुकावटें आती है. आज हम शादी में देरी या न होने के कारणों का ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे. वैदिक ज्योतिष के अनुसार, शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह और कुछ अशुभ ग्रह शादी में देरी के लिए ज़िम्मेदार होते है. हालांकि कुंडली में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन भी बनते हैं जो किसी व्यक्ति की शादी में देरी और रुकावटें पैदा कर सकते है. आइए शादी में देरी के मुख्य कारणों को जानें…