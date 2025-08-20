मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने का आसान तरीका: इन 5 पेड़-पौधों पर लाल या काला कलावा बांधें और देखें घर में खुशहाली और समृद्धि की बहार

Astro Tips 2025: कलावा बांधना केवल कलाई तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में पेड़-पौधों में कलावा बांधने का भी विशेष महत्व है। तुलसी, बरगद, शमी, पीपल और केले के पेड़ में कलावा बांधने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा घर में आती है। तुलसी के पौधे में कलावा बांधने से विपत्ति टलती है और लक्ष्मी का वास होता है, जबकि बरगद में कलावा बांधने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। आइए जानतें हैं इसके बारे में…