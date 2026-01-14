  • Home>
सपने में दिखाई देता है मोर पंख, भूलकर भी न करें नज़रअंदाज, कहीं श्री कृष्ण तो नहीं दे रहे कोई ईशारा

What Does Seeing a Peacock Feather in a Dream Mean?: पंडित जी के मुताबिक, सपने में मोर पंख देखना लगभग हर परिस्थिति में शुभ ही माना जाता है. दरअसल, यह सौभाग्य, सफलता और ईश्वरीय सुरक्षा का एक तरह से संकेत भी देता है. तो वहीं, यह सपना इस बात को साफ करता है कि आप सही रास्ते पर हैं और आपके जीवन में सुख-समृद्धि का नया अध्याय जल्द ही शुरू होने वाला है. 


By: DARSHNA DEEP | Published: January 14, 2026 4:43:06 PM IST

Very Good Omen - Photo Gallery
1/6

अत्यधिक शुभ संकेत

अगर आपको सपने में मोर पंख दिखाई देता है तो यह एक तरह का सकारात्मक संकेत है, जो जीवन में आने वाली खुशहाली और मानसिक शांति की तरफ इशारा करता है.

Pending work will be completed - Photo Gallery
2/6

रुके हुए कार्य होंगे पूरे

तो वहीं, आपका कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है, तो यह सपना दर्शाता है कि वह काम बिना किसी बाधा के जल्द ही पूरा हो जाएगा.

Blessings of lord krishna - Photo Gallery
3/6

भगवान कृष्ण का आशीर्वाद

मोर पंख श्री कृष्ण का सबसे ज्यादा प्रिय आभूषण है. इसे सपने में देखना दैवीय कृपा और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है.

There may be yoga for financial gain - Photo Gallery
4/6

आर्थिक लाभ के हो सकते हैं योग

इसके अलावा स्वप्न शास्त्र के मुताबिक, मोर पंख दिखना निकट भविष्य में धन आगमन और व्यापार में अचानक वृद्धि की संभावना को भी एक तरह से दर्शाता है.

Possibility of eliminating negativity - Photo Gallery
5/6

नकारात्मकता खत्म होने की संभावना

जिस प्रकार मोर सांप का शत्रु है, उसी प्रकार सपने में उसका पंख देखना आपके शत्रुओं की हार और जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से खत्म करने का संकेत देता है.

Sweetness in married life - Photo Gallery
6/6

दांपत्य जीवन में मधुरता

अगर विवाहित जोड़ा यह सपना देखता है, तो यह पति-पत्नी के बीच प्रेम बढ़ने और आपसी मतभेद सुलझने में सबसे ज्यादा मदद कर सकता है.

Tags:
astro newslord krishnaPeacock Featherpositive energySpiritual Growth
