सपने में दिखाई देता है मोर पंख, भूलकर भी न करें नज़रअंदाज, कहीं श्री कृष्ण तो नहीं दे रहे कोई ईशारा

What Does Seeing a Peacock Feather in a Dream Mean?: पंडित जी के मुताबिक, सपने में मोर पंख देखना लगभग हर परिस्थिति में शुभ ही माना जाता है. दरअसल, यह सौभाग्य, सफलता और ईश्वरीय सुरक्षा का एक तरह से संकेत भी देता है. तो वहीं, यह सपना इस बात को साफ करता है कि आप सही रास्ते पर हैं और आपके जीवन में सुख-समृद्धि का नया अध्याय जल्द ही शुरू होने वाला है.