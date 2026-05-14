पृथ्वी पर मंडरा रहा संकट! पूरा शहर हो सकता है नष्ट, क्षुद्रग्रह 2026 JH2 ने बजा दी खतरे की घंटी

अगले हफ्ते अंतरिक्ष में बड़ी खगोलीय घटना होने वाली है. दरअसल, पृथ्‍वी के नजदीक से एक एस्‍टेरॉयड या क्षुद्रग्रह गुजरने जा रहा है. नासा और कई अंतरिक्ष वैज्ञान‍िक इस घटना पर पैनी नजर बनाए हुए हैं. वैज्ञान‍िकों की जानकारी के अनुसार ये एस्टेरोइड 2026 JH2 अगले हफ्ते पृथ्वी से लगभग 90 हजार किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह क्षुद्रग्रह इतना खतरनाक है कि अगर ये पृथ्वी से टकरा गया तो शहर के शहर नष्‍ट कर देगा, हालांक‍ि ऐसे टकराव की आशंका नहीं है.