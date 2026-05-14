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पृथ्वी पर मंडरा रहा संकट! पूरा शहर हो सकता है नष्ट, क्षुद्रग्रह 2026 JH2 ने बजा दी खतरे की घंटी

अगले हफ्ते अंतरिक्ष में बड़ी खगोलीय घटना होने वाली है. दरअसल, पृथ्‍वी के नजदीक से एक एस्‍टेरॉयड या क्षुद्रग्रह गुजरने जा रहा है. नासा और कई अंतरिक्ष वैज्ञान‍िक इस घटना पर पैनी नजर बनाए हुए हैं. वैज्ञान‍िकों की जानकारी के अनुसार ये एस्टेरोइड 2026 JH2 अगले हफ्ते पृथ्वी से लगभग 90 हजार किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह क्षुद्रग्रह इतना खतरनाक है कि अगर ये पृथ्वी से टकरा गया तो शहर के शहर नष्‍ट कर देगा, हालांक‍ि ऐसे टकराव की आशंका नहीं है.


By: Shivangi Shukla | Published: May 14, 2026 3:08:13 PM IST

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अगले हफ्ते ही आ सकती है मुसीबत - Photo Gallery
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अगले हफ्ते ही आ सकती है मुसीबत

अगले हफ्ते एक बड़ा एस्टेरॉयड  2026 JH2 धरती के बेहद करीब से गुजरने वाला है. वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर यह धरती से टकरा गया तो बड़ा विध्वंशकारी हो सकता है.

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एस्टेरॉइड का नाम - Photo Gallery
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एस्टेरॉइड का नाम

वैज्ञानकों ने इस क्षुद्रग्रह का नाम 2026 JH2 रखा है जिसे हाल ही में खोजा गया है. अंतरिक्ष वैज्ञानिक लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं. जानकारी के अनुसार, इसकी दूरी करीब 90 हजार किलोमीटर बताई जा रही है तो वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी से काफी नजदीक है.

पूरा शहर कर सकता है तबाह - Photo Gallery
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पूरा शहर कर सकता है तबाह

यह क्षुद्रग्रह पृथ्वी की कक्षा के काफी करीब है. एरिजोना के माउंट लेमन सर्वे ने इसकी पहचान की थी. फिलहाल इसकी अनुमानित चौड़ाई 16 से 35 मीटर के बीच बताई जा रही है. छोटा होने पर यह बस जितना और बड़ा होने पर कई मंजिला इमारत जितना लग सकता है. वैज्ञानिकों के अनुसार अगर यह एस्टेरॉइड पृथ्वी से किसी भी रूप में टकराता है तो यह पूरे के पूरे शहर को तबाह कर सकता है.

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पृथ्वी से टकराने की आशंका - Photo Gallery
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पृथ्वी से टकराने की आशंका

बता दें कि यह क्षुद्रग्रह पृथ्वी से महज 90,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा. यह दूरी चंद्रमा की औसत दूरी का लगभग एक-चौथाई है. हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस क्षुद्रग्रह के पृथ्वी से टकराने की आशंका नहीं के बराबर है. इतनी दूरी भी बचाव के लिए काफी है.

चंद्रमा के करीब से भी गुजरेगा ये एस्टेरॉइड - Photo Gallery
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चंद्रमा के करीब से भी गुजरेगा ये एस्टेरॉइड

दिन में सुबह 8-9 बजे के आसपास यह क्षुद्रग्रह पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा के भी करीब से गुजरने वाला है. वैज्ञानिक इसकी गति और रास्ते को समझने के लिए लगातार नई जानकारी जुटा रहे हैं.

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वर्चुअल स्ट्रीमिंग - Photo Gallery
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वर्चुअल स्ट्रीमिंग

विशेषज्ञों ने बताया कि यह क्षुद्रग्रह नंगी आंखों से नहीं दिखेगा क्योंकि इसकी चमक magnitude 11.5 तक ही रहेगी. हालांकि अच्छे टेलीस्कोप से इसे देखा जा सकता है. वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट जैसे संगठन इस फ्लाईबाय की लाइव स्ट्रीमिंग भी करने वाले हैं. लिहाजा दुनिया भर के लोग इसे ऑनलाइन देख सकेंगे.

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