Ashwin Purnima Kab Hai 2025: कब है अश्विन पूर्णिमा? जाने यहां तारीख और स्नान-दान का सबसे शुभ मुहूर्त के साथ चंद्रोदय का भी समय

अश्विन पूर्णिमा के दिन करने वाले उपाय

अश्विन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा शाम 5 बजकर 27 मिनट पर होगा. इस दिन जल में दूध, चावल और सफेद फूल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और "ॐ सों सोमाय नमः का 108 बार जाप करना चाहिए. इसके अलावा मां लक्ष्मी को पान के पत्ते पर सुपारी और लौंग रखकर अर्पित करना चाहिए, ऐसा करने से देवी खुश होती है और जमकर धन की वर्षा करती हैं.