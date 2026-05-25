जूही चावला और अशोक कुमार से इस एक्ट्रेस का है खास रिश्ता, लोग समझते रहे आउटसाइडर, करन जौहर ने संभाला करियर

बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर कई सालों से बहस चली आ रही है. ज्यादातर लोगों का मानना है कि इस इंडस्ट्री में आउटसाइडर्स के मुकाबले इनसाइडर्स को आसानी से मौके मिलते हैं, उन्हीं में से एक हैं कियारा आडवाणी. जी हां, कई लोग उनको आउटसाइडर समझते हैं, लेकिन उनका संबंध बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों से है. नेपोटिज्म के सबसे बड़े समर्थक माने जाने वाले करण जौहर ने ही उनके भी गिरते हुए करियर को संभाला था और नई पहचान दी थी.