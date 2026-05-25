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जूही चावला और अशोक कुमार से इस एक्ट्रेस का है खास रिश्ता, लोग समझते रहे आउटसाइडर, करन जौहर ने संभाला करियर

बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर कई सालों से बहस चली आ रही है. ज्यादातर लोगों का मानना है कि इस इंडस्ट्री में आउटसाइडर्स के मुकाबले इनसाइडर्स को आसानी से मौके मिलते हैं, उन्हीं में से एक हैं कियारा आडवाणी. जी हां, कई लोग उनको आउटसाइडर समझते हैं, लेकिन उनका संबंध बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों से है. नेपोटिज्म के सबसे बड़े समर्थक माने जाने वाले करण जौहर ने ही उनके भी गिरते हुए करियर को संभाला था और नई पहचान दी थी. 

 


By: Shivangi Shukla | Published: May 25, 2026 3:45:34 PM IST

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अशोक कुमार और जूही चावला से संबंध - Photo Gallery
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अशोक कुमार और जूही चावला से संबंध

60s और 70s के दिग्गज एक्टर अशोक कुमार का कियारा से पारिवारिक रिश्ता है. दिग्गज एक्टर अशोक कुमार कियारा के सौतेले परनाना लगते हैं. इसके अलावा एक्ट्रेस कियारा आडवाणी का परिवार 90s की सुपरहिट एक्ट्रेस जूही चावला के भी बेहद करीब है.

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बता दें कि कियारा आडवाणी का असली नाम कियारा नहीं बल्कि आलिया है. सलमान खान की सलाह पर उन्होंने अपना नाम बदल दिया, जोकि फिल्म अंजाना अनजानी में प्रियंका चोपड़ा के किरदार से लिया गया है.

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करण जौहर और मनीष मल्होत्रा ने दिया साथ

कियारा ने कई बार बताया है कि करियर के शुरूआती दौर में उन्हें काफी रिजेक्शन झेलने पड़े हैं. उस समय सिर्फ करण जौहर और फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने उनपर भरोसा जताया था और सपोर्ट किया था.

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कियारा आडवाणी ने कबीर सिंह, कलंक, इंदू की जवानी और शेरशाह जैसी कई फिल्मों में काम किया है. कबीर सिंह में उनके अभिनय को विशेष नोटिस किया गया था.

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शादी

कियारा आडवाणी ने बॉलीवुड के हैंडसम सुपरस्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा से शादी की है. दोनों की एक बेटी भी है.

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