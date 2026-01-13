रिया सेन के साथ MMS स्कैंडल से मल्लिका शेरावत का ‘गला दबाने’ तक: अश्मित पटेल के वो 5 विवाद जिसने बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया!

  • Home>
अभिनेता अश्मित पटेल का फिल्मी करियर सफल फिल्मों से कहीं ज्यादा विवादों के कारण चर्चा में रहा. रिया सेन के साथ एमएमएस कांड और मल्लिका शेरावत के साथ गंभीर झगड़ों ने उनकी सार्वजनिक छवि पर गहरा असर डाला. उनके निजी जीवन के ये चौंकाने वाले पल आज भी बॉलीवुड गलियारों में सुर्खियों का केंद्र बने रहते हैं.


By: Shivani Singh | Published: January 13, 2026 3:55:53 PM IST

1/5

1. रिया सेन के साथ MMS स्कैंडल (2005)

अश्मित पटेल के जीवन का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला विवाद साल 2005 में रिया सेन के साथ उनका कथित MMS लीक होना था. यह बॉलीवुड के शुरुआती इंटरनेट स्कैंडल्स में से एक था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. इस वीडियो में दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया था हालांकि रिया सेन ने हमेशा इसे फर्जी बताया, वहीं अश्मित पर ये भी आरोप लगे कि उन्होंने अपनी फिल्म का PR करने के लिए ये सब जान जानबूझकर किया था.

2/5

2. मल्लिका शेरावत के साथ 'मर्डर' के सेट पर विवाद

अश्मित पटेल का एक और विवाद काफी सुर्ख़ियों में रहा 2004 में आई फिल्म 'मर्डर' की शूटिंग के दौरान मल्लिका शेरावत और अश्मित के बीच जबरदस्त अनबन हुई थी. मल्लिका ने एक बार 'कॉफी विद करण' के शो में इस बात का खुलासा भी किया था उन्होंने यह भी बताया था कि अश्मित के साथ उनका झगड़ा इस हद तक बढ़ गया था कि सेट पर अश्मित ने उनका गला ही पकड़ लिया. इस घटना के बाद दोनों के बीच कड़वाहट इतनी बढ़ गई कि उन्होंने करीब 20 साल तक एक-दूसरे से बात नहीं की.

3/5

3. बिग बॉस 4 और वीना मलिक के साथ नजदीकी

अश्मित पटेल जब रियलिटी शो 'बिग बॉस 4' में आए तो अपने साथ विवाद भी लेकर आए. पाकिस्तानी अभिनेत्री वीना मलिक के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियों और नेशनल टीवी पर उनके बीच के अंतरंग पलों (जैसे कंबल के अंदर के दृश्य) ने काफी बवाल मचाया दिया था. इसी शो के दौरान उनका नाम सारा खान के साथ भी जुड़ा, जिससे घर के अंदर काफी ड्रामा भी हुआ था.

4/5

4. महक चहल के साथ टूटी सगाई

अश्मित पटेल लंबे समय तक अभिनेत्री महक चहल के साथ रिलेशनशिप में रहे. दोनों ने सगाई भी कर ली थी और शादी करने वाले थे. लेकिन 2020 में अचानक उनके ब्रेकअप की खबर आई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों के बीच वैचारिक मतभेद इतने बढ़ गए थे कि उन्होंने अपनी 5 साल पुरानी सगाई तोड़ना ही बेहतर समझा. यह उनके निजी जीवन का एक और चर्चित मोड़ था.

5/5

5. सारा खान और अली मर्चेंट विवाद

बिग बॉस के घर में सारा खान और अश्मित की दोस्ती ने सारा के एक्स पति अली मर्चेंट को परेशान कर दिया था. अश्मित पर आरोप लगे थे कि वे एक शादीशुदा कपल के बीच दरार डाल रहे थे.

