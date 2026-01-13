रिया सेन के साथ MMS स्कैंडल से मल्लिका शेरावत का ‘गला दबाने’ तक: अश्मित पटेल के वो 5 विवाद जिसने बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया!

2. मल्लिका शेरावत के साथ 'मर्डर' के सेट पर विवाद

अश्मित पटेल का एक और विवाद काफी सुर्ख़ियों में रहा 2004 में आई फिल्म 'मर्डर' की शूटिंग के दौरान मल्लिका शेरावत और अश्मित के बीच जबरदस्त अनबन हुई थी. मल्लिका ने एक बार 'कॉफी विद करण' के शो में इस बात का खुलासा भी किया था उन्होंने यह भी बताया था कि अश्मित के साथ उनका झगड़ा इस हद तक बढ़ गया था कि सेट पर अश्मित ने उनका गला ही पकड़ लिया. इस घटना के बाद दोनों के बीच कड़वाहट इतनी बढ़ गई कि उन्होंने करीब 20 साल तक एक-दूसरे से बात नहीं की.