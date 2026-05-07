बीच मैच में लड़े नैन… 7 साल चला इश्क, फिर ‘नेहरा जी’ ने लेडी लव को बनाई दुल्हनिया, कौन है वो हसीना?

Ashish Nehra Love Story: भारत के कई स्टार क्रिकेटर्स की लव स्टोरी काफी फिल्मी रही है. इस लिस्ट में पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा का नाम भी शामिल है. मैदान पर अपनी धारदार गेंदबाजी से बल्लेबाजों के पसीने छुड़ा देने वाले आशीष नेहरा भी एक हसीना के प्यार में डूब गए थे. आशीष नेहरा ने रुश्मा से शादी रचाई है, जो एक आर्टिस्ट हैं. आइए जानते हैं कैसे रुश्मा के प्यार में आशीष नेहरा बोल्ड हुए…