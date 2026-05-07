बीच मैच में लड़े नैन… 7 साल चला इश्क, फिर ‘नेहरा जी’ ने लेडी लव को बनाई दुल्हनिया, कौन है वो हसीना?
Ashish Nehra Love Story: भारत के कई स्टार क्रिकेटर्स की लव स्टोरी काफी फिल्मी रही है. इस लिस्ट में पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा का नाम भी शामिल है. मैदान पर अपनी धारदार गेंदबाजी से बल्लेबाजों के पसीने छुड़ा देने वाले आशीष नेहरा भी एक हसीना के प्यार में डूब गए थे. आशीष नेहरा ने रुश्मा से शादी रचाई है, जो एक आर्टिस्ट हैं. आइए जानते हैं कैसे रुश्मा के प्यार में आशीष नेहरा बोल्ड हुए…
कैसे शुरू हुई लव स्टोरी?
आशीष नेहरा की लव स्टोरी इंग्लैंड में क्रिकेट मैच के दौरान शुरू हुई थी. आशीष नेहरा साल 2002 में इंग्लैंड दौरे पर गए थे. उसी दौरान रुश्मा भी मैच देखने के लिए ओवल पहुंची थी. रुश्मा को देखते ही आशीष नेहरा उन पर लट्टू हो गए. इसके बाद उन दोनों की बातचीत शुरू हुई.
7 साल तक किया डेट
आशीष नेहरा और रुश्मा की दोस्ती कुछ ही समय में प्यार में बदल गई. उन दोनों ने एक-दूसरे को करीब 7 साल तक डेट किया. इस दौरान उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रखा. बता दें कि आशीष नेहरा अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं.
पहला प्रपोज लगा मजाक
आशीष नेहरा ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने पहली बार रुश्मा को शादी के लिए प्रपोज किया, तो उन्हें लगा कि वो मजाक कर रहे हैं. रुश्मा ने उनके प्रपोजल को सीरियस नहीं लिया और हंसकर टाल दिया. इसके बाद नेहरा ने फिर अपनी बात दोहराई, जिस पर रुश्मा ने हां कर कर दिया.
15 मिनट में बना शादी का प्लान
आशीष नेहरा ने बताया कि उन्होंने सिर्फ 15 मिनट में शादी का प्लान बनाया था. प्रपोजल के कुछ दिनों बाद ही नेहरा और रुश्मा ने शादी कर ली.
कब रचाई शादी?
आशीष नेहरा और रुश्मा ने साल 2009 में शादी रचाई. 2 अप्रैल 2009 को आशीष नेहरा और रुश्मा शादी के बंधन में बंध गए. फिलहाल आशीष नेहरा और रुश्मा के 2 बच्चे हैं. नेहरा अपने परिवार के साथ गोवा में रहते हैं.
कौन हैं आशीष नेहरा की वाइफ?
आशीष नेहरा की वाइफ रुश्मा गुजरात का रहने वाली हैं. वह पेशे से एक आर्टिस्ट हैं. वह शुरुआत में सोशल मीडिया की चकाचौंध से दूर रहती थी, लेकिन अभी इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं. वह अक्सर इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. इंस्टाग्राम पर रुश्मा नेहरा के 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.
आशीष नेहरा का करियर
आशीष नेहरा ने कई सालों तक भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, लेकिन इस दौरान चोटों ने उन्हें काफी परेशान किया. आशीष नेहरा ने टेस्ट क्रिकेट में 12 मैचों में 44 विकेट चटकाए हैं. वहीं, वनडे क्रिकेट में नेहरा के नाम 120 मैचों में 157 विकेट दर्ज हैं, जबकि टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 27 मैचों में 34 विकेट लिए हैं.
गुजरात टाइटंस को जिताई ट्रॉफी
आशीष नेहरा ने क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद आईपीएल में कोचिंग शुरू की. आशीष नेहरा की कोचिंग के अंडर गुजरात टाइटंस की टीम ने अपने पहले ही सीजन में आईपीएल का खिताब हासिल कर लिया. इसके बाद अगले सीजन में फाइनल तक का सफर तय किया.