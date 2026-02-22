Who Is Asha Sharma: कौन हैं आशा शर्मा, जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की कमान सौंपी गई?

Who Is Asha Sharma: साल 2026 में माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के नेतृत्व में बड़ा बदलाव हुआ है. भारतीय मूल की आशा शर्मा को माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की नई सीईओ और एक्सबॉक्स हेड नियुक्त किया गया है. वो लंबे समय से इस पद पर रहे फिल स्पेंसर की जगह लेंगी. ये बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब गेमिंग इंडस्ट्री तेजी से बदल रहा है.