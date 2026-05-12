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11वीं क्लास से ही इस हसीना को रही डेटिंग की लत, प्यार पाने को बेताब, 36 की उम्र में भी हैं कुंवारी

Asha Negi: टीवी अभिनेत्री आशा नेगी एक्टिंग के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. अभिनेत्री ने एक बार अपने प्यार और रिलेशनशिप पर खुलकर बात की थी. वह अभी तक सिंगल हैं. उनके जीवन में कई अफेयर्स भी रहे हैं, अभिनेता ऋत्विक धनजानी के साथ उनके रिश्ते की खूब चर्चा भी हुई थी. चलिए जानते हैं एक्ट्रेस ने अपने रिलेशनशिप को लेकर क्या चर्चा की.


By: Kamesh Dwivedi | Published: May 12, 2026 3:31:21 PM IST

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कौन हैं आशा नेगी?

आशा नेगी एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और डांसर हैं. उन्होंने अपने टैलेंट और अभिनय से हिंदी फिल्म और टेलीविजन धारावाहिकों में एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है. उनका जन्म उत्तराखंड के देहरादून में हुआ था.

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डेटिंग को लेकर क्या बोलीं एक्ट्रेस?

एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने कक्षा 11वीं और 12वीं से ही किसी ना किसी को डेट किया है. उन्होंने बताया कि वह कभी सिंगल नहीं रह सकती.

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वह क्यों सिंगल हैं?

आशा नेगी ने कहा था कि वह अभी तक सिंगल क्यों हैं, उन्हें पता नहीं. एक्ट्रेस ने कहा उनके साथ ऐसा होता है कि जिसे वो पसंद करती हैं, उसे कोई और पसंद होता है. वहीं जो उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन वो उन्हें पसंद नहीं करती.

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मॉडलिंग से शुरू किया करियर

आशा नेगी ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की थी. उन्होंने साल 2009 में मिस उत्तराखंड का खिताब जीता था. उनकी शिक्षा देहरादून के सेंट मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई,

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टीवी की दुनिया में रखा कदम

आशा नेगी ने 2010 में हिंदी टीवी सीरियल "सपनों से भरे नैना" से अभिनय की शुरुआत की और सुर्खियों में आईं. उनके शानदार अभिनय और विभिन्न किरदारों को निभाने की क्षमता ने जल्द ही सबका ध्यान आकर्षित किया. इसके अलावा एक्ट्रेस ने लोकप्रिय टीवी सीरियल "पवित्र रिश्ता" में पूर्वी देशमुख के रूप में शानदार भूमिका निभाई थी.

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बॉलीवुड में भी किया काम

साल 2020 में, आशा नेगी ने फिल्म "लूडो" से बॉलीवुड में कदम रखा और बड़े पर्दे पर अपनी अभिनय से लोगों का ध्यान खींचा. उन्होंने वेब सीरीज "बारिश" में भी काम किया है.

Tags:
asha negientertainment
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