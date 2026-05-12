11वीं क्लास से ही इस हसीना को रही डेटिंग की लत, प्यार पाने को बेताब, 36 की उम्र में भी हैं कुंवारी

Asha Negi: टीवी अभिनेत्री आशा नेगी एक्टिंग के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. अभिनेत्री ने एक बार अपने प्यार और रिलेशनशिप पर खुलकर बात की थी. वह अभी तक सिंगल हैं. उनके जीवन में कई अफेयर्स भी रहे हैं, अभिनेता ऋत्विक धनजानी के साथ उनके रिश्ते की खूब चर्चा भी हुई थी. चलिए जानते हैं एक्ट्रेस ने अपने रिलेशनशिप को लेकर क्या चर्चा की.