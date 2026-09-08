‘अभी ना जाओ छोड़कर’ से लेकर ‘पर्दे में रहने दो’ तक, आशा भोसले के 10 गाने, जो आज भी लोगों को बनाते हैं दीवाना

अभी ना जाओ छोड़कर

आशा भोसले का गाना 'अभी ना जाओ छोड़ कर' उन सॉन्ग्स में से एक है जो हमेशा लोगों को याद रहता है. यह गाना विदाई के दर्द को बयां करता है. इस गाने को आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने आवाज दी थी.