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‘अभी ना जाओ छोड़कर’ से लेकर ‘पर्दे में रहने दो’ तक, आशा भोसले के 10 गाने, जो आज भी लोगों को बनाते हैं दीवाना

Asha Bhosle Iconic Songs: दिग्गज गायिका आशा भोसले की आज 8 सितंबर को 93वीं बर्थ एनिवर्सरी है. आज वो इस दुनिया में तो नहीं हैं, लेकिन उनकी जयंती के मौके पर हम जानेंगे उनके कुछ सदाबहार गाने. आइए जानते हैं. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: September 8, 2026 3:53:40 PM IST

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Abhi Na Jao Chhod Kar - Photo Gallery
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अभी ना जाओ छोड़कर

आशा भोसले का गाना 'अभी ना जाओ छोड़ कर' उन सॉन्ग्स में से एक है जो हमेशा लोगों को याद रहता है. यह गाना विदाई के दर्द को बयां करता है. इस गाने को आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने आवाज दी थी.

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चुरा लिया है तुमने जो दिल को

साल 1973 में फिल्म 'यादों की बारात' रिलीज हुई थी. आशा भोसले और मोहम्मद रफी के इस गाने में जीनत अमान और तारिक की जोड़ी ने अभिनय किया था. और उनकी केमिस्ट्री ने इसे और भी शानदार बना दिया.

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दो लफ्जों की है दिल की कहानी

साल 1979 में फिल्म 'द ग्रेट गैंबलर' रिलीज हुई थी. यह गाना आशा भोसले के सर्वश्रेष्ठ गानों की सूची में एक और हिट साबित हुआ है.

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दम मारो दम

साल 1971 फिल्म 'हरे राम हरे कृष्णा' रिलीज हुई थी. आशा भोसले का यह गाना जीनत अमान पर फिल्माया गया था. इसमें देव आनंद भी मुख्य भूमिका में नजर आए थे.

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दुनिया में लोगों को

फिल्म 'अपना देश' का यह गाना आशा भोसले और किशोर कुमार ने गाया था. आशा भोसले का यह गाना काफी चर्चित हुआ था. इस फिल्म में राजेश खन्ना और मुमताज मुख्य भूमिका में थे.

Jaane Jaan Dhoondta Phir Raha - Photo Gallery
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जाने जान ढूंढ़ता फिर रहा

साल 1972 में फिल्म जवानी दिवानी फिल्म रिलीज हुई थी. इस फिल्म का गाना 'जाने जान ढूंढ़ता फिर रहा' को आशा भोसले ने गाया था.

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ओ हसीना जुल्फों वाली

फिल्म तीसरी मंजिल का यह गाना काफी पॉपुलर हुआ था. इस गाने को आशा भोसले ने गाया था.

Parde Mein Rehne Do - Photo Gallery
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पर्दे में रहने दो

आशा जी की आवाज़ की मधुरता ‘पर्दे में रहने दो’ को खास बनाती है. इसके बोलों में जिंदगी से जुड़ा एक गहरा भाव भी छिपा है. यह गाना साल 1968 में आई फिल्म 'शिकार' का है.

Piya Tu Ab To Aaja - Photo Gallery
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पिया तू अब तो आजा

साल 1971 में फिल्म कारवां रिलीज हुई थी. 'पिया तू अब तो आजा' गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज में गाया था.

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ये मेरा दिल

साल 1965 में फिल्म 'वक्त' रिलीज हुई थी. 'ये मेरा दिल' गाना आशा भोसले ने गाया था.

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Asha BhosleAsha Bhosle Iconic Songs
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