Asha Bhosle songs: ‘पिया तू अब तो आजा’ से ‘दम मारो दम’ तक, आशा भोसले के 10 आइकॉनिक गाने

Asha Bhosle songs: आशा भोसले ने अपने लंबे करियर में कई सुपरहिट गाने दिए, जो आज भी सदाबहार माने जाते हैं. ‘पिया तू अब तो आजा’, ‘दम मारो दम’, ‘चुरा लिया है तुमने’ जैसे गानों ने उन्हें अलग पहचान दिलाई. उनकी खासियत यह रही कि उन्होंने हर जॉनर में खुद को ढाला और हर गाने में नई ऊर्जा और भावनाएं भरीं. यही वजह है कि उनके गाने आज भी रेट्रो से लेकर मॉडर्न प्लेलिस्ट तक में शामिल रहते हैं.