  • स्पोर्ट्स में रोमांस का तड़का! वर्ल्ड नंबर-1 टेनिस स्टार ने LIVE स्टेडियम में बॉयफ्रेंड को ऐसे दिया शादी का ऑफर

स्पोर्ट्स में रोमांस का तड़का! वर्ल्ड नंबर-1 टेनिस स्टार ने LIVE स्टेडियम में बॉयफ्रेंड को ऐसे दिया शादी का ऑफर

Aryna Sabalenka: रविवार शाम को ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के सेंटर कोर्ट पर टेनिस और रोमांस का एक नया संगम देखने को मिला है. वर्ल्ड नंबर 1 एरीना सबालेंका ने फाइनल में दमदार टेनिस का तूफान लाते हुए खिताब अपने नाम किया है. लेकिन असली तूफान मैच के बाद आया है. जब ट्रॉफी हाथ में लेकर सबालेंका ने माइक्रोफोन पर लाइव अपने बॉयफ्रेंड जॉर्जियोस फ्रैंगुलिस को एक चौंकाने वाला “शॉट” दिया है. जिससे टेनिस कोर्ट हैरान रह गया है.


By: Hasnain Alam | Last Updated: January 12, 2026 4:33:11 PM IST

Sabalenka was extremely happy to win the title - Photo Gallery
1/6

सबलेंका खिताब जीतने से बेहद खुश (Sabalenka was extremely happy to win the title)

11 जनवरी की शाम को अलेक्जेंडर बुब्लिक ने हांगकांग ओपन 2026 के फाइनल में लोरेंजो मुसेटी को 7-6, 6-2 के स्कोर से हरा दिया है. इटैलियन खिलाड़ी ने पहले सेट में अपने विरोधी के खिलाफ कड़ा मुकाबला किया है. लेकिन दूसरे सेट में उसकी एनर्जी कम हो गई और वह जल्दी हार गया है.

What did you say to Frangoulis - Photo Gallery
2/6

फ्रैंगुलिस से क्या कहा? (What did you say to Frangoulis?)

ट्रॉफी लेने के बाद सबालेंका ने भीड़ को संबोधित किया है. अपनी टीम को धन्यवाद दिया, और फिर मुस्कान दबाते हुए, फ्रैंगुलिस की ओर देखा और कहा, "मेरे बॉयफ्रेंड को धन्यवाद... उम्मीद है कि मैं जल्द ही तुम्हें किसी दूसरे नाम से बुलाऊंगी... है ना?" इस पर स्टैंड में बैठे दर्शक खुशी से झूम उठे, कैमरे तेजी से उनकी ओर मुड़ गए, और बूथ में कमेंटेटर हंसने लगे है. किसी ने चिल्लाकर कहा कि "क्या उसने अभी प्रपोज़ किया?" जबकि कई फैंस ने अपने हाथों से दिल के निशान बनाने शुरू कर दिए है.

Who is Georgios Frangoulis - Photo Gallery
3/6

जॉर्जियोस फ्रैंगुलिस कौन हैं? (Who is Georgios Frangoulis?)

सबालेंका के बॉयफ्रेंड जॉर्जियोस फ्रैंगुलिस, ब्राजील में जन्मे एक बिजनेसमैन हैं और ग्लोबल सुपरफूड ब्रांड 'ओकबेरी' के फाउंडर है. उनकी कंपनी ने फॉर्मूला 1 टीम हास को स्पॉन्सर किया है, और फ्रैंगुलिस खुद ब्राजीलियन पोर्श 911 GT3 कप सीरीज में 128 रेस में हिस्सा ले चुके हैं. सबालेंका के साथ उनका रिश्ता 2024 में पब्लिक हुआ था. यूएस ओपन के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर सबालेंका को मैसेज किया, और उन्हें 'न्यूयॉर्क की रानी' कहा था.

A new chapter after a tragic chapter - Photo Gallery
4/6

एक दुखद अध्याय के बाद एक नया अध्याय (A new chapter after a tragic chapter)

फ्रैंगुलिस से पहले सबालेंका बेलारूसी आइस हॉकी खिलाड़ी कॉन्स्टेंटिन कोल्टसोव के साथ तीन साल तक रिलेशनशिप में थीं. मार्च 2024 में कोल्टसोव की मौत से टेनिस जगत सदमे में आ गया और सबालेंका पर इसका गहरा असर पड़ा था. बाद में उन्होंने माना कि वह अपनी पर्सनल लाइफ और करियर को अलग रखने की कोशिश करते हुए मानसिक दबाव से जूझ रही थी. उसी साल मई में रोम में इटैलियन ओपन के बाद सबालेंका ने फ्रैंगुलिस के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करके अपने रिश्ते की पुष्टि की है.

The news caused a stir on social media within minutes - Photo Gallery
5/6

मिनटों में सोशल मीडिया पर हलचल (The news caused a stir on social media within minutes)

कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है. X (पहले ट्विटर) पर किसी ने लिखा कि 'ट्रॉफी जीती, दिल जीता, और एक LIVE प्रपोजल... टेनिस के लिए परफेक्ट रविवार!' जबकि एक अन्य यूजर ने कमेंट किया कि 'सबालेंका ने ब्रेक पॉइंट तोड़ने के बाद मैरिज पॉइंट मार दिया!' इंस्टाग्राम पर उनकी जीत की तस्वीरों और "शादी के सस्पेंस" वाली लाइन को जल्दी ही लाखों लाइक्स मिल गए.

Sabalenkas spectacular comeback - Photo Gallery
6/6

सबालेंका की शानदार वापसी (Sabalenka's spectacular comeback)

खास बात यह है कि सबालेंका ने टेनिस से लंबे ब्रेक के बाद शानदार वापसी की है, और इस ब्रिस्बेन टाइटल को ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले उनके लिए एक बड़ा बूस्ट माना जा रहा है. लेकिन रविवार शाम को उनका फोरहैंड एक छोटे से वाक्य के आगे फीका पड़ गया है. एक ऐसा वाक्य जिसने दर्शकों के दिलों में एक्साइटमेंट और जिज्ञासा दोनों जगा दी है.

स्पोर्ट्स में रोमांस का तड़का! वर्ल्ड नंबर-1 टेनिस स्टार ने LIVE स्टेडियम में बॉयफ्रेंड को ऐसे दिया शादी का ऑफर - Photo Gallery

