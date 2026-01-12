स्पोर्ट्स में रोमांस का तड़का! वर्ल्ड नंबर-1 टेनिस स्टार ने LIVE स्टेडियम में बॉयफ्रेंड को ऐसे दिया शादी का ऑफर

फ्रैंगुलिस से क्या कहा? (What did you say to Frangoulis?)

ट्रॉफी लेने के बाद सबालेंका ने भीड़ को संबोधित किया है. अपनी टीम को धन्यवाद दिया, और फिर मुस्कान दबाते हुए, फ्रैंगुलिस की ओर देखा और कहा, "मेरे बॉयफ्रेंड को धन्यवाद... उम्मीद है कि मैं जल्द ही तुम्हें किसी दूसरे नाम से बुलाऊंगी... है ना?" इस पर स्टैंड में बैठे दर्शक खुशी से झूम उठे, कैमरे तेजी से उनकी ओर मुड़ गए, और बूथ में कमेंटेटर हंसने लगे है. किसी ने चिल्लाकर कहा कि "क्या उसने अभी प्रपोज़ किया?" जबकि कई फैंस ने अपने हाथों से दिल के निशान बनाने शुरू कर दिए है.