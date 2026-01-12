Arun Govil: अरुण गोविल को भगवान मानने लगे थे लोग, सिगरेट पीते ही किया विरोध; जानिए रामायण के ‘राम’ की अनसुनी बातें

Ramayan: पौराणिक भक्ति शो, रामायण 90 के दशक में दूरदर्शन पर टेलीकास्ट होता था. हालांकि, आज भी यह शो दुनिया भर में लाखों लोगों के दिलों में बसा हुआ है. और चाहे कितने भी टेलीविज़न शो और फिल्में बन जाएं, रामानंद सागर की रामायण बस एक ज़बरदस्त शो था. इस शो का क्रेज़ इतना ज़्यादा था कि इसे 52 एपिसोड के बजाय कुल 78 एपिसोड तक तीन बार बढ़ाया गया. रिपोर्ट्स के अनुसार, दूरदर्शन को हर एपिसोड के लिए 40 लाख रुपये मिलते थे, जबकि हर एपिसोड सिर्फ़ 9 लाख रुपये के बजट में बनता था.