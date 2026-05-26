सिर्फ कुंडली नहीं काफी! शादी से पहले ये 6 बातें जानना है बेहद जरूरी, नहीं तो बाद में होगा पछतावा

Arranged Marriage Tips: अरेंज मैरिज में अक्सर लोग नौकरी और फैमिली बैकग्राउंड के देखकर रिश्ता तय करते हैं. शुरुआत में सब ठीक और अच्छा लगता है, लेकिन शादी के बाद दोनों के बीच छोटी-छोटी चीजों को लेकर विवाद होने लगता है. इसका कारण है कि शादी से पहले दोनों ने एक-दूसरे से खुलकर बातचीत नहीं की और एक-दूसरे को जाना नहीं. रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए प्यार नहीं बल्कि सोच और जिम्मेजारी को लेकर समझ भी जरूरी होती है. इसी कारण शादी को अच्छा और सुलझा बनाने के लिए कुछ सवाल-जवाब होने दोनों तरफ से जरूरी है, ताकी आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी रहे.