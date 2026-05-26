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सिर्फ कुंडली नहीं काफी! शादी से पहले ये 6 बातें जानना है बेहद जरूरी, नहीं तो बाद में होगा पछतावा

Arranged Marriage Tips: अरेंज मैरिज में अक्सर लोग नौकरी और फैमिली बैकग्राउंड के देखकर रिश्ता तय करते हैं. शुरुआत में सब ठीक और अच्छा लगता है, लेकिन शादी के बाद दोनों के बीच छोटी-छोटी चीजों को लेकर विवाद होने लगता है. इसका कारण है कि शादी से पहले दोनों ने एक-दूसरे से खुलकर बातचीत नहीं की और एक-दूसरे को जाना नहीं. रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए प्यार नहीं बल्कि सोच और जिम्मेजारी को लेकर समझ भी जरूरी होती है. इसी कारण शादी को अच्छा और सुलझा बनाने के लिए कुछ सवाल-जवाब होने दोनों तरफ से जरूरी है, ताकी आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी रहे. 


By: Preeti Rajput | Last Updated: May 26, 2026 1:11:03 PM IST

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करियर और आने वाला भविष्य

करियर को लेकर अपने पार्टनर की सोच के बारे में जानना बेहद जरूरी है. क्योंकि, शादी के बाद करियर और जिम्मेदारियां दोनों आपस में जुड़ जाते हैं. ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आपका पार्टनर करियर के बारे में क्या सोचता है. कई बार महिलाओं को शादी के बाद नौकरी छोड़नी पड़ती है या फिर दूर शहर में शिफ्ट होने पड़ता है, जिससे रिश्ते में दरार आना शुरू हो जाता है. इसलिए करियर के बारे में शादी से पहले पता होना बेहद जरूरी है.

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परिवार और जिम्मेदारियां

अरेंज मैरिज केवल दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का रिश्ता होता है. हर घर में अलग नियम होते हैं, जिन्हें शादी से पहले समझ लेना बेहद जरूरी होता है. कई लोगों को जॉइंट फैमिली पसंद होती है, वहीं कुछ लोग परिवार से अलग रहना पसंद करते हैं. परिवार के सदस्यों को लेकर भी सोच अलग हो सकती है. इसलिए इस बारे में शादी से पहले बात कर लेना बेहद जरूरी है.

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गुस्सा और झंगड़ा

हर रिश्ते में झगड़े होने लाज़मी है. लेकिन वह गुस्से और झंगड़ों को किस तरह से संभालता है, यह पता होना बेहद जरूरी है. कुछ लोग खुलकर अपनी बात रख देते हैं, वहीं कुछ लोग चुप रहकर अपना गुस्सा जाहिर करते हैं. ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आपका पार्टनर गुस्से में किस तरह से व्यवहार करता है?

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शादी के बाद वाली परेशानियां

अगर शादी से पहले ही पैसों को लेकर बातचीत हो जाए, तो शादी के बाद वाली कई परेशानियों से बचा जा सकता है. इससे एक-दूसरे को ठिक तरह से समझने में मदद मिलती है. आज के समय में लड़के और लड़कियां दोनों अपने करियर को काफी महत्व देते हैं, ऐसे में आपका पार्टनर कितना सपोर्टिव है यह आपको पता होना बेहद जरूरी है.

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पैसों को लेकर क्या हैं आदतें?

रिलेशनशिप में प्यार होना बेहद जरूरी है, लेकिन पैसों को लेकर समझदारी होना बेहद जरूरी है. शादी के बाद वाले खर्च, सेविंग्स और प्लानिंग के बारे में सोचना बेहद जरूरी होता है. ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आपका पार्टनर खर्च करने वाला या फिर बचत करने वाला इंसान है.

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फैमिली प्लानिंग

भारतीय परिवारों में शादी के बाद बच्चों को लेकर बातें शुरू हो जाती हैं. लेकिन हर कपल की अलग सोच होती है, कोई रुककर बच्चों की प्लानिंग करता है और कोई शादी के तुरंत बाद बच्चों के बारे में सोचना शुरू कर देता है. इसलिए शादी से पहले इस मुद्दे पर बात होना बेहद जरूरी है.

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