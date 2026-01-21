  • Home>
देखें उस मॉडल की ब्यूटीफुल फोटोज, जिसके प्राइवेट वीडियोज हुए लीक

Arohi Mim 3 Minute 24 Second Viral Video: ’19 मिनट वायरल वीडियो’ के बाद  एक नया वीडियो (3 मिनट 24 सेकेंड का MMS) सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है.  यूजर इस वीडियो को हासिल करने के लिए लगातार गूगल पर सर्च कर रहे हैं. पिछले कुछ दिनों सोशल मीडिया पर 3 मिनट 24 सेकेड का कीवर्ड वायरल है. यूजर्स की मानें तो इस कीवर्ड को शेयर करते हुए दावा किया गया है कि कि ये प्राइवेट वीडियो बांग्लादेश की इंफ्लुएंसर आरोही मीम का है. यह प्राइवेट वीडियो है. इसमें कथित तौर पर कमरे में कुछ ऐसा कर रही हैं, जो सिर्फ प्राइवेट जगह पर ही हो सकता है. यह MMS है. लेकिन यह आरोही मिम हैं, यह पुष्टि नहीं हुई है. इस फोटो स्टोरी में हम देंगे आरोही मिम के बारे में पूरी जानकारी. 

 


By: JP Yadav | Published: January 21, 2026 7:44:34 PM IST

Aarohi acts in the video - Photo Gallery
1/9

वीडियो में एक्टिंग करती हैं आरोही

आरोही मिम बांग्लादेशी म्यूजिक वीडियो में भी अक्सर नज़र आती हैं.  वह वीडियो में बतौर एक्ट्रेस इनमें काम करती हैं.

कई देशों में पॉपुलर हैं आरोही

एक्ट्रेस, मॉडल और डिजिटल इन्फ्लुएंसर आरोही बांग्लादेश के साथ-साथ भारत और पाकिस्तान में भी लोकप्रिय हैं.

Whose is the leaked video - Photo Gallery
3/9

लीक वीडियो किसका

यूजर्स का कहना है कि 3 मिनट 24 सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो चुका है और यह आरोही मिम का है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

What is in the viral video - Photo Gallery
4/9

क्या है वायरल वीडियो में

3 मिनट 24 सेकेंड के वीडियो के बारे में जानकारी मिली है कि गूगल पर सर्च करने पर यूजर्स को आरोही को निजी अवस्‍था में दिखाया जा रहा है.

Aarohi active since 2004 - Photo Gallery
5/9

2004 से एक्टिव हैं आरोही

आरोही मिम ने 12 फरवरी 2004 से TikTok और Likee पर शॉर्ट वीडियोज बनाने शुरू कर दिए. पसंद किए जाने पर वह दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी एक्टिव हो गईं.

Aarohi make videos since her school days - Photo Gallery
6/9

स्कूल के दिनों से वीडियो बनाती हैं आरोही

बांग्लादेश की राजधानी ढाका के धनमंडी में जन्मी आरोही मिम स्कूल के दिनों से ही टिकटॉक के लिए वीडियो बना रही हैं. इसके अलावा वह यूट्यूब के लिए भी वीडियोज बनाती हैं.

She is both a model and an actress - Photo Gallery
7/9

मॉडल के साथ एक्ट्रेस भी हैं

बांग्लादेशी सोशल मीडिया पर्सनैलिटी  आरोही मीम टिकटॉक पर ज्यादा वीडियो बनाती हैं. वह देश की एक उभरती हुई एक्‍ट्रेस और मॉडल हैं.

Aarohi Mim 1.2 million followers on Instagram - Photo Gallery
8/9

आरोही के इंस्‍टाग्राम पेज पर 1.2 मिलियन फॉलोअर्स

आरोही मिम सोशल मीडिया पर खूब लोकप्रिय हैं. उनकी जबरदस्त फैन फॉलो‍इंग है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोही के इंस्‍टाग्राम पेज पर 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं. फैन्स उनके वीडियोज खूब पसंद करते हैं.

Arohi Mim real name is Mim Sultana - Photo Gallery
9/9

आरोही मिम का असली नाम मिम सुल्ताना

आरोही मिम का असली नाम मिम सुल्ताना है. वह बांग्लादेश की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. वह कई देशों में पॉपुलर हैं. उनके वीडियो भारत और पाकिस्तान समेत कई देशों में देखे जाते हैं.

