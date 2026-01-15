  • Home>
  • Gallery»
  • Army Day 2026: मिसाइल नहीं, तबाही! भारत के ऐसे 7 खतरनाक हथियार जिनसे थरथर कांपेंगे दुश्मन देश

Army Day 2026: मिसाइल नहीं, तबाही! भारत के ऐसे 7 खतरनाक हथियार जिनसे थरथर कांपेंगे दुश्मन देश

Army Day 2026: आज भारत दुनिया की उन सैन्य शक्तियों में शामिल हो गया है जिनके हथियार ही दुश्मन देशों के दिलों में डर पैदा करने के लिए काफी है. आधुनिक तकनीक लंबी दूरी की क्षमताओं और ‘बचने का कोई मौका नहीं’ वाली हमला करने की क्षमताओं से लैस, भारत की मिसाइलें देश की सुरक्षा के लिए एक ढाल और उसके दुश्मनों के लिए एक साफ चेतावनी का काम करती है. पिछले दो दशकों में भारत की मिसाइल क्षमता बहुत मजबूत हो गई है. इन हथियारों ने न सिर्फ भारत को पारंपरिक युद्ध में बढ़त दी है, बल्कि देश की रणनीतिक स्थिति को भी काफी मजबूत किया है.


By: Hasnain Alam | Published: January 15, 2026 11:04:36 AM IST

Follow us on
Google News
Agni5 ICBM - Photo Gallery
1/7

अग्नि-5 (ICBM) (Agni-5 (ICBM))

अग्नि-V भारत की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है. जिसकी रेंज 7,000–8,000 किमी है. परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम यह मिसाइल ध्वनि की गति से लगभग 24 गुना तेज उड़ती है और मिनटों में किसी भी लक्ष्य को नष्ट कर सकती है.

You Might Be Interested In
BrahMos missile - Photo Gallery
2/7

ब्रह्मोस मिसाइल (BrahMos missile)

भारत-रूस की संयुक्त तकनीक से विकसित ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक माना जाता है. 3700 किमी प्रति घंटे की गति और 600 किमी तक की रेंज के साथ इसे किसी भी प्लेटफॉर्म-जमीन, समुद्र या हवा से लॉन्च किया जा सकता है.

BrahMos missile - Photo Gallery
3/7

पृथ्वी सीरीज (Prithvi Series)

सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी मिसाइलें भारत की सबसे भरोसेमंद युद्ध के लिए तैयार मिसाइलों में से है. 250 किमी तक की रेंज और बेहद सटीक निशाना इसकी मुख्य ताकता है.

You Might Be Interested In
Akash missile - Photo Gallery
4/7

आकाश मिसाइल (Akash missile)

DRDO की आकाश मिसाइल में 30-45 किमी की दूरी पर हवा में किसी भी फाइटर जेट, ड्रोन या क्रूज मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता है. इसे भारत की वायु रक्षा प्रणाली की रीढ़ माना जाता है.

Pinaka rocket system - Photo Gallery
5/7

पिनाका रॉकेट सिस्टम (Pinaka rocket system)

स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका युद्ध के मैदान में एक विनाशकारी हथियार है. 44 सेकंड में 72 रॉकेट दागने की इसकी क्षमता किसी भी दुश्मन चौकी को पल भर में खत्म कर सकती है.

Nag missile - Photo Gallery
6/7

नाग मिसाइल (Nag missile)

यह "दागो और भूल जाओ" एंटी-टैंक मिसाइल मिनटों में टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को नष्ट कर सकती है. यह तीसरी पीढ़ी की मिसाइल आधुनिक युद्ध में भारत को एक महत्वपूर्ण फायदा देती है.

You Might Be Interested In
K4 SLBM - Photo Gallery
7/7

K-4 SLBM (K-4 SLBM)

K-4 पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल भारत की दूसरी-स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करती है. इसकी 3,500 किलोमीटर की रेंज और न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की क्षमता इसे भारत की सबसे रणनीतिक मिसाइलों में से एक बनाती है.

Tags:
agni 5agni 5 missileBrahMosBrahMos missileSupersonic Cruise Missile
Army Day 2026: मिसाइल नहीं, तबाही! भारत के ऐसे 7 खतरनाक हथियार जिनसे थरथर कांपेंगे दुश्मन देश - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Army Day 2026: मिसाइल नहीं, तबाही! भारत के ऐसे 7 खतरनाक हथियार जिनसे थरथर कांपेंगे दुश्मन देश - Photo Gallery
Army Day 2026: मिसाइल नहीं, तबाही! भारत के ऐसे 7 खतरनाक हथियार जिनसे थरथर कांपेंगे दुश्मन देश - Photo Gallery
Army Day 2026: मिसाइल नहीं, तबाही! भारत के ऐसे 7 खतरनाक हथियार जिनसे थरथर कांपेंगे दुश्मन देश - Photo Gallery
Army Day 2026: मिसाइल नहीं, तबाही! भारत के ऐसे 7 खतरनाक हथियार जिनसे थरथर कांपेंगे दुश्मन देश - Photo Gallery