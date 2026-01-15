Army Day 2026: मिसाइल नहीं, तबाही! भारत के ऐसे 7 खतरनाक हथियार जिनसे थरथर कांपेंगे दुश्मन देश

Army Day 2026: आज भारत दुनिया की उन सैन्य शक्तियों में शामिल हो गया है जिनके हथियार ही दुश्मन देशों के दिलों में डर पैदा करने के लिए काफी है. आधुनिक तकनीक लंबी दूरी की क्षमताओं और ‘बचने का कोई मौका नहीं’ वाली हमला करने की क्षमताओं से लैस, भारत की मिसाइलें देश की सुरक्षा के लिए एक ढाल और उसके दुश्मनों के लिए एक साफ चेतावनी का काम करती है. पिछले दो दशकों में भारत की मिसाइल क्षमता बहुत मजबूत हो गई है. इन हथियारों ने न सिर्फ भारत को पारंपरिक युद्ध में बढ़त दी है, बल्कि देश की रणनीतिक स्थिति को भी काफी मजबूत किया है.