पहली से लिया तलाक दूसरी से की…अब किसके लिए प्रेग्नेंट बीवी को बीच में ही छोड़ भाग निकले Armaan Malik?

Youtuber Armaan Malik : यूट्यूबर अरमान मलिक और उनकी पहली पत्नी पायल मलिक को लेकर इन दिनों एक दावा किया जा रहा है. लोगों का कहना है कि दूसरी पत्नी कृतिका से शादी के लिए अरमान ने एक बड़ा फैसला लिया था. आइए बताते हैं, आखिर क्या है वो फैसला?

By: Preeti Rajput | Published: September 26, 2025 12:54:48 PM IST

अरमान मलिक और पायल मलिक का तलाक

बिग बॉस ओटीटी 2 में धमाल मचा चुके यूट्यूबर अरमान मलिक और दोनों पत्नियां खूब सुर्खियों में रहते हैं. फिलहाल अरमान की पहली पत्नी पायल मां बनने वाली हैं.

पर्सनल लाइफ को लेकर बटोरते हैं सुर्खियां

इन तीनों की पर्सनल लाइफ अक्सर चर्चाओं में रहती हैं. तीनों सलमान खान के शो बिग बॉस ओटीटी 2 में भी नजर आ चुके हैं. अरमान की पर्सनल लाइफ किसी से छुपी नहीं है. वह अक्सर दोनों पत्नियों के बीच पिसते हुए नजर आते हैं. दो पत्नियों के कारण ही वह रातों रात सोशल मीडिया के स्टार बन चुके हैं.

क्या है तलाक का पूरा सच?

अरमान मलिक को अपनी पत्नियों के साथ बिग बॉस जैसे शो में भी आने का बड़ा मौका मिला. तीनों को खूब सारा फेम मिल चुका है. अब खबरे हैं कि अरमान मलिक ने अपनी पहली पत्नी पायल को दूसरी पत्नी कृतिका मलिक के लिए तलाक दे दिया है. आखिर क्या है पूरा सच?

पायल से अलग हो सकते हैं अरमान

खबरों के मुताबिक, पायल से तलाक के बाद अब अरमान और कृतिका अलग रहने वाले हैं. बता दें कि इस समय पायल मलिक प्रेग्नेंट हैं. वह अरमान के बच्चे की मां बनने वाली हैं. लेकिन इस बीत खबर है कि हाईकोर्ट ने दोनों में से किसी एक को तलाक देने का फैसला किया है.

कोर्ट ने फैसला लेने का दिया निर्देष

हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक, अगर अरमान ने जल्द फैसला नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जानकारी के मुताबिक, अरमान मलिक ने कृतिका की जगह पायल मलिक को तलाक देने का फैसला किया है. अब पायल और अरमान की जिंदगी अलग हो चुकी है.

क्या होगा अरमान मलिक का फैसला?

इस खबर से कपल के फैन्स के बीच हलचल तेज हो गई है. हालांकि अभी तक पायल और अरमान मलिक की तरफ से इन खबरों पर चुप्पी नहीं तोड़ी है. अरमान मलिक और पायल मलिक की चुप्पी को लोग सच मान रहे हैं.

अरमान मलिक पर लगा बड़ा आरोप

बता दें कि अगस्त 2025 में पटियाला कोर्ट ने अरमान मलिक और पायल मलिक को तलब किया था. जिसके बाद अरमान मलिक, कृतिका और पायल मलिक तीनों को कोर्ट में पेश होना था. अरमान पर दो शादी करने के चलते हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप है.

Tags:
armaan malikentertainment newskritika malikpayal malik
